Още проблеми с големия басейн пред Мемориала на Линкълн във Вашингтон. Синята боя по дъното на съоръжението започна да се бели. Президентът Доналд Тръмп превърна скъпия ремонт на басейна в своя лична кауза. Бяха похарчени 14 милиона долара, за да бъде боядисано дъното в специфичен цвят, наречен „синьо като американския флаг”.

Според Тръмп обновяването е било толкова високотехнологично, че нямало да се налага да се прави нищо по съоръжението през следващите 50 до 100 години. Само седмица след края на ремонта обаче водата стана блатнозелена заради водорасли. А от вчера и синята боя започна да се бели на големи парчета, които изплуват на повърхността.

Цъфтеж на водорасли оцвети Огледалния басейн във Вашингтон в зелено

Редактор: Мария Барабашка