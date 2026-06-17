Цъфтеж на водорасли оцвети Огледалния басейн във Вашингтон в зелено. Това става малко повече от седмица, след като водният басейн беше пребоядисан като част от кампанията на президента на САЩ Доналд Тръмп за обновяване на някои от основните паметници в американската столица.

За да се справят с проблема служители на Националната паркова служба се наложи да излеят галони с 12-процентен водороден пероксид във видимо позеленялата вода, за да се справят с цъфтежа на водораслите. Почти вековният басейн се простира между Мемориала на Линкълн и Паметника на Вашингтон на Националната алея.

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Говорител на Министерството на вътрешните работи заяви, че басейнът се обработва с „високотехнологична озонова технология с наномехурчета“, която унищожава водорасли, патогени, включително ешерихия коли, и други замърсители. Ведомството подчерта, че се използва водороден пероксид, като уточни, че това е „по-неинвазивно средство за третиране от хлора“, който се използва в спа центрове и естествени плувни басейни.

Кристофър Гоблър, професор в университета Стоуни Брук в Ню Йорк, който изучава вредните цъфтежи на водорасли над 30 години, заяви, че водородният пероксид е често използвано краткосрочно средство срещу водорасли и е малко вероятно да има сериозни последици за здравето на патиците и гъските, които често плуват в басейна.

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„Той е най-вреден за животните, които прекарват 100% от времето си във водата“, каза Гоблър, като добави, че химикалът може да доведе до ниски нива на кислород, които могат да бъдат смъртоносни за рибите.

Той обаче предупреди, че това може да не е дългосрочно решение. „Винаги ще има повторно нарастване на водораслите“, добави Гоблър. „Надяваме се, че това ще подейства като бърза временна мярка, но тези водорасли имат склонност да се завръщат“.

Огледалният басейн започна да се пълни отново с вода на 5 юни като част от проект за обновяване, разпореден от Тръмп, който включваше източване, почистване и обновяване на повърхността му. Дъното на басейна беше пребоядисано в цвят, който Тръмп нарича „синьото на американския флаг“.

Редактор: Станимира Шикова