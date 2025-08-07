Екипът на вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс е поискал от инженерните войски на САЩ да повишат нивото на водата в река в щата Охайо по време на негово семейно пътуване с лодка. Това съобщава в. „Гардиън“, позовавайки се на официална информация и данни от Американската геоложка служба (USGS).

По искане на американските тайни служби, USACE (Инженерният корпус на американската армия) временно е повишил нивото на реката, за да „подпомогне безопасното плаване“ на охраната на вицепрезидента. Ванс е бил засечен в югозападната част на щата на 2 август – рожденият му ден – докато кара кану по река Малката Маями, която се влива в езерото Цезар Крийк.

Според източник, запознат с казуса, промяната не е направена само заради нуждите на охраната, а и за да се създадат идеални условия за каякинг по време на ваканцията.

В социалните мрежи се появиха коментари и критики по темата, тъй като публични ресурси може да са били използвани за лични цели, в контекст на текущите съкращения в държавния сектор, чуждестранната помощ и научните проекти, наложени от администрацията на Тръмп в името на по-голяма ефективност.

Публичните графики на USGS отчитат внезапно повишаване на нивото на реката и съответен спад на езерото, съвпадащи с периода на ваканцията на вицепрезидента.

Редактор: Мария Барабашка