Снимка: iStock
-
Кой изхвърли строителни отпадъци в зелените площи след ремонт на булевард в София
-
Столичната община - все по-близо до решаване на кризата с боклука в шест квартала
-
Хиляди автоманиаци и ентусиасти се потопиха в света на суперколите на MADNESS – Street & Power Auto Expo 2026 (ВИДЕО+СНИМКИ)
-
Николай Николов: При интензивни валежи в София може да се образува голяма приливна вълна
-
Пуснаха метростанциите "Театрална" и "Хаджи Димитър"
-
Днес се проведоха „София прайд” и „Шествие за семейството”
Има ли ръст в цените на билетите това лято
Проверка на NOVA в три столични открити басейна показа ръст в цените на билетите това лято, в сравнение с миналата година. Увеличението започва от 1 евро и може да достигне до 5 евро за индивидуално посещение. Цените за целодневен билет за плажа са средно между 10 и 20 евро за делнични дни и между 13 и 40 евро за уикенда.
С началото на летния сезон в края на май месец, басейните в столицата започнаха да се пълнят с деца. Родителите обаче забелязват, че цените са завишени. И това води до притеснения.
"За мен цените са доста скъпи. И като учител, и като родител и то особено за деца - и доста увеличени в сравнение с миналата година. Мисля, че доста солено излиза, ако трябва да доведа и трите си деца тук", посочи Надя Дедова.
Надя установява, че не може да си позволи да заведе децата си на басейн повече от един път през лятото.
Александър Колячев, КЗП: Стартираме масирани проверки за цените по Черноморието
Проверка на NOVA показва, че средно за семейство с едно дете разходът за вход би излязъл 55 евро, а през уикенда - 70. От бранша твърдят, че увеличенията са минимални и необходими.
"Въпреки множеството увеличения гледаме да поддържаме едни и същи цени с минимални увеличения. Въпросът е, че и текущите ни разходи за поддръжка, персонал и консумативи се увеличават", коментира Андрей Калмаков, началник отдел "Развлечения и отдих".
В друг столичен басейн обясняват, че увеличението на входа при тях е минимално, въпреки по-големите разходи за заплати.
"Даже мога да кажа, че ние не сме удвоили цените, защото като наблюдавам, всичко е по две. Всяко левче стана евро", смята управителят Румен Димитров.
"Говорим за увеличение от порядъка на няколко евро. Две - три евро разлика", каза Александър Николов, търговски мениджър.
От Комисията за защита на потребителите, заявиха, че следят за необосновано повишаване на цените и при развлекателните и спортни услуги. Предстоят и проверки именно на басейни в София и страната. А ако има засечени нарушители, те подлежат на санкции.Редактор: Ивета Костадинова
Последвайте ни