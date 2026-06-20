Проверка на NOVA в три столични открити басейна показа ръст в цените на билетите това лято, в сравнение с миналата година. Увеличението започва от 1 евро и може да достигне до 5 евро за индивидуално посещение. Цените за целодневен билет за плажа са средно между 10 и 20 евро за делнични дни и между 13 и 40 евро за уикенда.

С началото на летния сезон в края на май месец, басейните в столицата започнаха да се пълнят с деца. Родителите обаче забелязват, че цените са завишени. И това води до притеснения.

"За мен цените са доста скъпи. И като учител, и като родител и то особено за деца - и доста увеличени в сравнение с миналата година. Мисля, че доста солено излиза, ако трябва да доведа и трите си деца тук", посочи Надя Дедова.

Надя установява, че не може да си позволи да заведе децата си на басейн повече от един път през лятото.

Александър Колячев, КЗП: Стартираме масирани проверки за цените по Черноморието

Проверка на NOVA показва, че средно за семейство с едно дете разходът за вход би излязъл 55 евро, а през уикенда - 70. От бранша твърдят, че увеличенията са минимални и необходими.

"Въпреки множеството увеличения гледаме да поддържаме едни и същи цени с минимални увеличения. Въпросът е, че и текущите ни разходи за поддръжка, персонал и консумативи се увеличават", коментира Андрей Калмаков, началник отдел "Развлечения и отдих".

В друг столичен басейн обясняват, че увеличението на входа при тях е минимално, въпреки по-големите разходи за заплати.

"Даже мога да кажа, че ние не сме удвоили цените, защото като наблюдавам, всичко е по две. Всяко левче стана евро", смята управителят Румен Димитров.

"Говорим за увеличение от порядъка на няколко евро. Две - три евро разлика", каза Александър Николов, търговски мениджър.

От Комисията за защита на потребителите, заявиха, че следят за необосновано повишаване на цените и при развлекателните и спортни услуги. Предстоят и проверки именно на басейни в София и страната. А ако има засечени нарушители, те подлежат на санкции.

Редактор: Ивета Костадинова