Добрата новина е, че военните действия между САЩ и Иран свършиха. Там обаче има втора част, която може да взриви цялото това споразумение. Това коментира в Обедния информационен блок на NOVA NEWS международният анализатор и експерт по евроатлантически сигурност Ивайло Иванов.

Той напомни, че е постигнато само споразумение, а не мирен договор, и то е по отношение на принципите за това как в следващите 60 дни няма да има бойни действия и върху какви теми ще се преговаря.

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Иванов посочи конфликта между Израел и „Хизбула” като въпросът, който може да взриви това споразумение. В него изрично е посочено настояването на Иран за спиране на огъня на всички фронтове, включително на военните действия между Израел и „Хизбула”. Израелската страна обаче не е доволна, защото споразумението не отчита нейните интереси. Те не участваха и в преговорния процес, коментира Иванов.

Има ли реален победител в конфликта?

Според Ивайло Иванов във военно отношение САЩ и Израел са безапелационните победители, но военната победа не се е трансформирала в стратегическа победа.

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„На стратегическо ниво Иран на практика се оказва победителят”, коментира експертът. И обясни, че първоначалните цели на САЩ не са били постигнати - смяната на режима, ликвидиране на иранската ядрена програма, унищожаването на високообогатения уран, прекратяването на балистичната програма на Иран и прекратяването на подкрепата на Иран за неговите съюзници в региона.

„Това, което имаме в момента като споразумение, е възстановяване на състоянието, което съществуваше преди 28 февруари 2026 г. Иран влиза в тези преговори в по-силна позиция, отколкото беше преди. Аз съм скептичен, че за тези 60 дни ще се намери решение за този най-важен въпрос. Предишното споразумение за ядрената програма отне 2 години”, коментира Ивайло Иванов.

Според Иванов Иран изключително успешно е реализирал своята тактика. „Целите на Иран в този конфликт са две. Първо да нанесе максимални щети и хаос на региона и на глобално ниво, така че всяка бъдеща военна операция срещу Иран да стане немислима заради цената, която трябва да бъде платена на глобално ниво, а не само от държавите в региона. И на второ място – да задържи максимално дълго американските сили в региона, така че колкото по-близо до междинните избори в САЩ се поддържа това състояние, толкова по-голяма политическа щета ще има за Републиканската партия. От тази гледна точка иранската стратегия в момента на практика постига това”, коментира анализаторът.

Той очаква на тези преговори иранската страна да е по-агресивна и по-уверена.

„Въпросът между „Хизбула” и Израел се крепи на косъм. Във всеки момент може да имаме действие от страна на „Хизбула”, Израел да отговори, а Иран да каже, че това е причина да излезе от споразумението и отново да затвори Ормузкия проток”, обясни експертът.

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Редактор: Ина Григорова