Администрацията на Белия дом разглежда възможността да смекчи строгите ограничения за пътуване, наложени на националния отбор на Иран по време на Световното първенство по футбол през 2026 г. В момента иранските футболисти могат да влизат в САЩ едва ден преди мачовете си и са задължени да напускат страната непосредствено след края им.

Темата придоби публичност, след като селекционерът на Иран Амир Галеноей определи тима си като „най-потиснатия“ на шампионата. Отборът е базиран в Мексико по време на турнира, а ограниченията важат за срещите, които играе на американска територия.

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Изпълнителният директор на работната група на Белия дом за Световното първенство Андрю Джулиани потвърди, че се водят разговори относно режима за пътуване преди третия мач на Иран в груповата фаза срещу Египет в Сиатъл на 27 юни. По думите му досегашните правила са били приемливи за двубоите в Лос Анджелис заради краткия полет от Мексико, но при по-дългото пътуване до Сиатъл се обсъждат възможни промени.

„Президентът иска да намери баланс между спортната равнопоставеност на терена и гарантирането, че не правим компромис с националната сигурност“, заяви Джулиани пред местна телевизия в Сиатъл. Той подчерта, че именно президентска заповед е позволила на иранския национален отбор да участва в срещите на американска територия.

От иранската футболна федерация настояват отборът да пристига във всеки град-домакин поне два дни преди мачовете и да се завръща в базовия си лагер ден след тях. Според федерацията сегашните ограничения нарушават принципа на равнопоставеност между участниците и могат да се отразят негативно на подготовката на тима. От Техеран вече обявиха, че ще внесат официална жалба до FIFA по установения ред.

Редактор: Ралица Атанасова