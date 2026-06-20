В рубриката „Нищо лично” Краси Боев ни среща с поредния си уникален герой. Панчо Петров може да кове дъски с ръка, да жестикулира със запалени ръце, да ходи по натрошени стъкла и да губи пирони в носа си. Освен всичко останало Панчо е многократен шампион по културизъм, работил е за силовите групировки.

„В момента съм на 65 години. Всичко е въпрос на работа. На много работа“, казва Петров. Преди години той изкарва прехраната си като вариететен артист, изпълнявайки опасни номера. „Първо си гасях цигарата на езика. После забивах пирон с ръка в дъска. Слагах си два пирона по 12 сантиметра в носа. После си палех ръцете. Скачах бос по стъкла. Пускаха ми остри ножове на корема, а накрая ми режеха зелка с мачете върху корема“, разказва той и подчертава, че никой не трябва да опитва подобни изпълнения без подготовка.

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Работи за ВИС-2, а по-късно се премества в София, където започва работа и се посвещава на тренировките. „Тренирах като луд по три-четири часа. После разбрах, че не така се качва мускулна маса. Трябва да се яде, да се спи и да се тренира по-умно“, спомня си Петров.

В крайна сметка усилията му дават резултат и той се превръща в един от най-успешните ветерани в българския бодибилдинг. „За 20 години качих 20 килограма чиста мускулна маса. След 40-годишна възраст станах пет пъти републикански шампион“, казва той.

Днес Панчо Петров признава, че е платил цена за някои от методите, които е използвал през годините, включително тежки диети и прием на различни вещества.

„Сега съветвам хората как да тренират правилно. Някои ме слушат, други не. Мисля, че имам всичко - ядене, покрив, кола, работа. Нищо друго не ми трябва“, казва още той.

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