Боливийският президент Родриго Пас обяви извънредно положение в цялата латиноамериканска страна след повече от шест седмици протести и пътни блокади.

„След като изчерпахме всички пътища за диалог, постигнахме споразумения с онези, чиито искания бяха легитимни, и идентифицирахме онези, които използваха насилие, за да дестабилизират Боливия, взехме решение да обявим извънредно положение на цялата национална територия“, каза Пас в телевизионно обръщение.

Военен самолет с банкноти се разби в Боливия, има най-малко 20 жертви

Редактор: Ивета Костадинова