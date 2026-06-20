В сърцето на Средна гора, край село Старосел, се издига един от най-впечатляващите паметници на тракийската цивилизация. Построен преди повече от 2500 години, монументалният храм продължава да впечатлява както с мащабите си, така и с многобройните загадки около предназначението си.

Комплексът е изграден от племето на бесите, смятано за едно от най-влиятелните сред траките, от което произлизали владетели и върховни жреци. В подножието на могилата се намира каменен саркофаг, за който се предполага, че е бил последният дом на неизвестен тракийски цар.

Според Татяна Илиева, която е отговорник по културната дейност към община Хисаря храмът е опасан от внушителна крепида (кръгла каменна стена, изградена от хиляди блокове с тегло около 250 килограма всеки). Общото тегло на използвания камък достига близо 1500 тона. Макар комплексът да е проучван повече от две десетилетия, археолози смятат, че част от тайните му все още остават скрити. Съществуват предположения, че под могилата има неизследвани структури.

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Най-впечатляващата част от комплекса е вътрешният храм. Посетителите преминават през дълъг коридор и няколко помещения, за да достигнат до кръглата зала - най-свещеното място в съоръжението. Според една от разпространените теории именно тук са се извършвали ритуали, свързани с обожествяването на тракийските владетели.

Изследователи предполагат, че храмът е бил възприеман като своеобразен преход между света на живите и света на боговете. Според тази хипотеза покойните царе преминавали символично от човешкия към божествения живот и се превръщали в антроподемони или “хора-богове”.

Около 350 г. пр. Хр. светилището е било умишлено затрупано и скрито от погледите на хората. В продължение на повече от две хилядолетия то остава погребано под земята, докато археологическите проучвания не го връщат отново към живота.

Започва спешно укрепване на тракийския храм край Старосел

Днес храмът край Старосел е сред най-значимите свидетелства за величието на тракийската цивилизация.

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