Иранските власти обявиха, че през следващите 60 дни корабите няма да заплащат такси за преминаване през стратегическия Ормузки проток. Решението е взето в рамките на изпълнението на Меморандума за разбирателство от Исламабад.

Според официално изявление на Висшия съвет за национална сигурност на Иран разходите за транзита през протока ще бъдат поети изцяло от иранската държава. Мярката има за цел да улесни корабоплаването и да насърчи използването на един от най-важните морски маршрути за световната търговия и енергийни доставки.

Иран обсъжда такси за преминаване на кораби през Ормузкия проток

Властите са разпоредили на службите, отговарящи за контрола на корабния трафик в Персийския залив, да разглеждат постъпилите заявления за преминаване с приоритет и да ускорят административните процедури.

От Техеран подчертават, че въпреки облекчения режим ще продължат да действат строги мерки за безопасност. Заради спецификата на района и съществуващите рискове за корабоплаването, плавателните съдове ще трябва да спазват предварително определените маршрути и графици за преминаване.

Според иранските власти това ще позволи постепенно увеличаване на капацитета на морския трафик, без да се създават предпоставки за инциденти или нарушения на сигурността.

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Очаква се в близките дни компетентните служби да публикуват подробни технически инструкции и оперативни процедури за корабните компании, които възнамеряват да използват маршрута. Иран ще предприеме и допълнителни действия за обезопасяване на района, включително мерки по разминиране.

Междувременно общо 25 търговски кораба са преминали през Ормузкия проток, ден след споразумението, позволило повторното му отваряне. Това е най-високият дневен трафик от средата на април насам, показват данни на платформата за морско проследяване AXSMarine, публикувани днес и цитирани от АФП.

Това е и най-големият брой плавателни съдове, преминали през стратегическия морски коридор в рамките на един ден от 18 април насам. Тогава също беше отворен за кратко прозорец за корабоплаване, след като Иран обяви, че протокът е достъпен за търговски трафик по тази ключова артерия за световната търговия.

Редактор: Цветина Петкова