Проливни валежи и инфраструктурни проблеми създадоха затруднения за туристите и местните жители в Северна Гърция в навечерието на активния летен сезон. Гръцката телевизия ERTNEWS съобщава за наводнения в района на Нигрита, област Серес, както и за временна забрана за къпане в популярния курорт Никити на полуостров Халкидики.

След интензивните дъждове в община Висалтия улици и пътни участъци в района на Нигрита са били залети от вода. Според ERTNEWS на места движението е било сериозно затруднено, а властите са призовали шофьорите да избягват засегнатите участъци и да използват обходни маршрути.

Θεομηνία στη Νιγρίτα Σερρών | Η Επόμενη Ημέρα στον Δήμο Βισαλτίας | Πατρ... https://t.co/hrzHOnGGhT μέσω @YouTube pic.twitter.com/N0eg43M5DL — ©SkylandGreece (@SkylandGreece) June 18, 2026

«Άνοιξαν οι ουρανοί» στη Νιγρίτα - Ποτάμια οι δρόμοι, καταστροφές σε καλλιέργειεςhttps://t.co/Ts9QX1JuFp pic.twitter.com/NGtGxSPmgi — Focus FM 103.6 (@FOCUSFM1036) June 18, 2026

Местни медии съобщават, че сред най-засегнатите е пътят Нигрита - Кердилия, където преминаването на леки автомобили временно е било невъзможно заради натрупаните водни маси.

Flooding in Nigrita, Greece today...🌊



📹 Αλέξανδρος Τζιάγκαλος pic.twitter.com/rUvdQBQacU — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) June 17, 2026

⚠️ Σοβαρά πλημμυρικά στη Νιγρίτα Σερρών pic.twitter.com/baXH0YQYFR — Forecast Weather Greece (@ForecastGreece) June 17, 2026

Междувременно на втория ръкав на Халкидики беше въведена временна забрана за къпане в района на Никити. Причината е авария в местната пречиствателна система, довела до изтичане на отпадъчни води в морето. По информация на ERTNEWS замърсяването е засегнало крайбрежната зона около плажа Агия Варвара, поради което санитарните власти са ограничили достъпа на туристи до водата до приключване на необходимите проверки.

От гръцката обществена телевизия уточняват, че проблемът е възникнал вследствие на повреда в съоръженията на биологичната пречиствателна станция. Властите вече работят по отстраняването на аварията и възстановяването на нормалните условия в района.

На този фон гръцките служби предупреждават за засилен трафик по основните маршрути към морските курорти. Шофьорите са призовани да следят указанията на пътната полиция и да проявяват търпение заради временните ограничения по пътната мрежа и увеличения туристически поток.

Редактор: Цветина Петкова