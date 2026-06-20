Наричаха я детето-чудо, защото преди години покори сцената на детската „Евровизия” и трогна с таланта си десетки хиляди българи у нас и по света, а днес е пораснала млада дама, готова да завладява още по-големи сцени. В „Тук и сега“ Деси Банова-Плевнелиева ще ни срещне с Крисия Тодорова. Това ще е разказ за изминатия път и сбъднатите мечти, за силата, смелостта, за голямата загуба на баща ѝ, за любовта и чудесата в живота ѝ.

„Когато аз съм стъпвала за първи път на голямата сцена, съм била изключително малка, изключително неподготвена и уплашена, но осъзнах колко е моето. Винаги ще преследвам по-големи и по-големите сцени. Смятам, че всеки български артист не трябва да спира да вярва, че може да присъства в тази зала. Няма нещо невъзможно с всички големи сцени, които ме очакват”, казва Крисия.

„Не бих казала, че се чувствам в сянка от този голям успех. Детската „Евровизия” е един прекрасен път, по който съм минала и един прекрасен опит, който съм взела. Изключително благодарна съм за всичко, което се е случило тогава. Беше доста отдавна. Сега съм в съвсем различен етап, но се вълнувам какво ме очаква зад ъгъла и бих го приела отново със същия хъс. Не спирам да вярвам в това, което правя”, споделя тя.

Крисия за чудесата в живота и на сцената

„Това, което осъзнавам последните години е, че няма как да няма баланс в живота. Нещо може да идва, друго да си тръгва и обратното и смятам, че този път, който съм преминала, е точно такъв. Няма минуси, няма плюсове, просто е един баланс, който избираш как да поддържаш”, допълва изпълнителката.

„Ако днес ме поканят да представя България на „Евровизия”, абсолютно бих приела. Това е един от концертите, които стартираха моя професионален живот. Работила съм с такива професионалисти през годините, толкова много бих дала и искам да лекувам хората с музиката си. Планетата на децата винаги е част от мен. Тя е една прекрасна композиция от емоционалност, хъс, смелост и тя е може би двигателят на сегашната ми музика. Смятам, че е дала един прекрасен повод да продължа напред”, казва още тя.

Крисия разказа и за своите нови музикални проекти. „Миналата година издадох три песни - „Нежност”, „Феромони” и „Мисля за теб”. Това са авторски песни, в които открих себе си и излях чувствата си. Тези песни са тази терапия, от която всеки един човек има нужда. Надявам се хората да се припознават в музиката ми, защото това е целта. Моите песни разказват за един път, от който не трябва да ни е страх, всички слабости, които изпитваме, цялата болка, с която ни среща светът - не да се затваряме в нея, а да я пускаме, да продължаваме напред и да не спираме да мечтаем. Мечтата е най-големият двигател”, вярва Крисия.

„Това е една сбъдната мечта. Дори и да съм присъствала вече няколко пъти на това място - Национален стадион „Васил Левски”, никога няма да ми стигне. Вълнувам се. Виждам се много на това място и много искам да успея да пресъздам още по-красиво преживяване за хората с новата ми музика. Не спирам да мечтая за това място все повече и повече”, споделя изпълнителката.

„Вярвам много в моята публика. Срещам прекрасни хора в ежедневието си, толкова много хора вярват в мен и аз в тях. Ние сме едно цяло, не мога да разделя моята публика извън мен, защото без тях съм просто Крисия. Фокусът ми е на едно и също място и ще си остане там - музиката е в сърцето ми”, казва още тя.

Крисия за победата в „Като две капки вода“: През цялото време усещах баща си плътно до мен

„Баща ми винаги е вярвал в това, че аз ще успея. Смятам, че той е повече от щастлив някъде горе в небесата и ме подкрепя. Усещам неговата енергия, особено след като излязох на сцена два дена след неговата загуба. Усетих го с мен на сцената. Не знаех дали ще се справя, но излязох с една смелост и борбеност, която ме накара да вярвам все повече и повече, че всякакви трудности, които ни срещат по пътя, са само една ръка, която ни хваща силно и казва: „Сега си по-корав, давай още””, добавя Крисия.

Крисия сподели и за своето завръщане на голямата сцена: „Искам да поканя хората, които имат нужда да изпитат магия в живота си, имат нужда от подкрепа, да се чувстват разбрани и чути, да заповядат на спектакъла „Любов” на 25 септември”.

Тя разказа и как любовта ѝ с Никола Цолов я окрилява. „Обгръща ме с една много интересна смелост, която ме кара да не спирам да вярвам в себе си. Той е изключително амбициозен, вярва в пътя си и ми показва пътя доста често. Изпитвам сигурност, която ми дава опора в това, което правя. Вдъхновява ме да пиша различна музика и да се изразявам по друг начин”.

А най-голямото чудо в живота ѝ е това да не спира да вярва в любовта под всякаква форма и да намира пътя отново към самата себе си. „Искам да приканя всички хора да са смели, да усещат това, което е и в душата, да слушат вътрешните гласове повече от всички външни обстоятелства”.

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