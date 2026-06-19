Германският канцлер Фридрих Мерц призова за нов, по-скромен проект за следващия дългосрочен бюджет на Европейския съюз, обхващащ периода от 2028 до 2034 г., предаде ДПА. „Стойността на предложението, което е на масата, е прекалено висока. Цифрите трябва да бъдат намалени”, заяви Мерц днес в Брюксел преди консултациите с останалите лидери на ЕС.

„Трябва да бъде представено ново предложение”, каза той. Представеният неотдавна компромисен проект за многогодишната финансова рамка предвижда намаляване с 2 процента на предложения от Европейската комисия бюджет от 1,76 трилиона евро.

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Лидерите на страните членки са изправени пред предизвикателството да финансират непрекъснато нарастващите финансови и инвестиционни нужди на ЕС, а същевременно много правителства са ограничавани от строги бюджети след години на последователни кризи.

Мерц настоя също така ЕС да не поема допълнителен съвместен дълг и призова държавните и правителствените ръководители да обсъдят приходите на блока.

Въпреки че въпросът е „обект на множество противоречия”, Мерц изрази надежда, че до края на тази година ЕС ще успее да постигне съгласие за новата бюджетна рамка.

Очаква се съвместният бюджет за периода 2028–2034 г. да покрие традиционните разходи за селскостопански субсидии и подкрепа за по-слабо развитите региони, но и да подсигури нововъзникващите приоритети, включително увеличените инвестиции в конкурентоспособност и отбрана.

Редактор: Мария Барабашка