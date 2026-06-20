Следователи разследват нападения срещу петима души в Единбург в Шотландия, предаде Асошиейтед прес. Има опасения, че атаките са били насочени към мюсюлмани. 36-годишен мъж е бил арестуван снощи, след като полицията е получила множество сигнали за нападения в западната и северната част на града.

Полицията каза, че петима мъже – двама на 22 години и трима на 24, 27 и 39 години – са получили различни наранявания. Нито една от травмите не е животозастрашаваща.

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Благотворителната Организация за ангажираност и развитие на мюсюлманите съобщи, че няколко от пострадалите са мюсюлмани. Шотландската асоциация на джамиите заяви, че двама от ранените са били нападнати, след като са си тръгнали от местната джамия.

Видео, публикувано в социалните мрежи, показва мъж без риза, който носи дълъг предмет и после започва да блъска по вратата на ресторант в шотландската столица. Друго видео изглежда показва същия мъж на земята, крещейки, че защитава страната, докато полицията го арестува.

Мюсюлманският съвет на Великобритания заяви, че мюсюлманската общност е „основателно обезпокоена“. Според организацията насилието е „пряк резултат от политическа реторика, която демонизира цели общности“.

Редактор: Ина Григорова