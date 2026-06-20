Общо 293-ма студенти от Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ получиха дипломите си на тържествена церемония в зала „България“ в София и положиха клетвата на посветилите се на правото.

„Внимателно изграждайте собствените си представи за света и имайте смелостта да ги отстоявате. Но и винаги се вслушвайте в хората около себе си. Не всички, които ще срещнете по пътя си, ще имат вашия капацитет. И въпреки това не ги подминавайте. Интелектът и знанието са дар, но те са също и огромна отговорност“, каза деканът на факултета проф. Даниел Вълчев в обръщението си към абсолвентите, цитиран от БТА.

Той ги призова да не вярват в свят, който претендира, че е създаден единствено, за да имаме права. По думите му такъв свят няма как да е истински. В основата на поведението на всеки един от нас стои дългът - към близките, към обществото, към самите нас. „Ако вярвате в това - и дълг към нашия общ Създател. Правата, независимо дали приемаме, че идват от Бог, от нашата човешка природа, или са следствие от закона, никога не могат да бъдат цел. Те са винаги средство. Те са инструменти, които ни позволяват да изпълняваме своя дълг като хората“, каза още той.

Проф. Вълчев подчерта, че има едно нещо, което е по-важно от това да бъдеш добър юрист и това е да бъдеш добър човек.

Проф. д-р Атанас Симеонов, заместник-ректор на Софийския университет, каза, че най-голямото достойнство на юриста не е в това да знае всичко, а да има смелостта да отстоява правото, почтеността и най-вече човешкото достойнство. „Независимо дали ще поемете пътя на съдията, прокурора, следователя, адвоката, съдебния изпълнител, юрисконсулта, администратора, учения или законодателя, трябва да помните, че обществото ще разпознава в лицето ви не просто специалист, а човек, на когото е поверено доверието в правото“, каза той.

Проф. Симеонов призова дипломантите да бъдат взискателни към себе си и великодушни към другите, да не губят способността си да се съмняват, да задават въпроси и винаги да търсят по-доброто решение. „Пазете независимостта на професионалната си преценка и не допускайте компромис с ценностите, които този факултет се стреми да възпитава вече повече от век в своите студенти“, каза той.

Проф. Симеонов сподели и урок, който е запомнил от първото си семинарно занятие по римско частно право преди 35 години: „Мъдрост и знание без добродетел не е мъдрост и знание, а лукавство“. По думите му именно добродетелта трябва да съпътства всяко действие на бъдещите юристи. Той обяви Випуск 2025 на Юридическия факултет на Софийския университет за успешно завършил.

От името на завършващите слово произнесе отличничката Рада Георгиева. Тя благодари на преподавателите, че са въвели студентите в света на правото и са им показали смисъла на усилията и вярата във възможностите им. „Дълбоко вярвам, че най-важният урок, който научихме през изминалите пет години, е каква е основната задача на правото, а тя вече е и наша – да служи на човека поотделно и на обществото като цяло“, каза Георгиева. Тя призова своите колеги никога да не забравят това призвание, независимо по кой професионален път поемат и чии интереси ще защитават. Според Рада Георгиева истинското удовлетворение идва тогава, когато човек е полезен.

Председателят на Висшия адвокатски съвет адв. Стефан Марчев поздрави дипломантите и подчерта, че завършването на правното образование в най-престижния български университет е значимо постижение. „Днес полагате клетвата на юриста и ставате част от посветените в правото български прависти. Клетвата е свещен акт, с който всеки се врича във вярност на ценности, които приема за свои. Днес, ставайки юристи, вие се вричате във вярност на правото, справедливостта и доброто, да служите на хората и на обществото“, каза той.

Марчев призова младите юристи да бъдат честни и почтени, да търсят истината, да продължават да учат и да не се страхуват да поставят под съмнение всеки правен авторитет в стремежа си към истинския смисъл на правото. „Да си юрист не е просто звание, а призвание. И като всяко призвание, то изисква човек да му се посвети изцяло – и с разум, и със сърце“, отбеляза председателят на Висшия адвокатски съвет.

Академично слово произнесе конституционният съдия проф. Янаки Стоилов. Той отбеляза, че дипломирането е очакван финал на петгодишното обучение, но не и край на ученето. По думите му динамиката на законодателството и непрекъснатото развитие на съдебната практика изискват от юристите постоянно да обновяват знанията си. „Университетското образование е фундаментът на юридическото познание, върху който тепърва ви предстои градеж“, каза проф. Стоилов.

Той подчерта, че правото е многопластово явление, чиято цел е да осигури мирно, а не насилствено решаване на конфликтите. Според него правото не действа от само себе си, а само чрез хората, чрез неговите адресати и специално чрез лицата, овластени да го прилагат. Без реализация правото е лишено от реален живот, посочи той.

Проф. Стоилов обърна внимание и на предизвикателствата пред съвременните юристи, сред които отбеляза навлизането на изкуствения интелект, защитата на личните данни и взаимодействието между националното и наднационалното право.

В края на церемонията абсолвентите положиха традиционната клетва на юриста, с която се ангажираха да прилагат достойно знанията, получени от своите преподаватели, и да спомагат за поддържането на мира и справедливостта в обществото. Сред думите на клетвата бяха и основните повели на правото – да се живее честно, да не се вреди другиму и да се отдава всекиму неговото.

Редактор: Ина Григорова