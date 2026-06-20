Иран затваря Ормузкия пролив. Това обяви Главното военно командване. Малко по-късно същото изявление направи и революционната гвардия. Причината са новите удари в Ливан, нанесени тази сутрин от израелската армия.

Иранският генерален щаб каза, че това е нарушение на мирното споразумение. Военните предупредиха търговски кораби да не се приближават към Ормузкия пролив. Не е ясно какво означава това за крехкото примирие в Персийския залив. Решението дойде часове, след като беше отбелязано значително активиране на трафика на кораби през ключовия пролив.

Трафикът през Ормузкия пролив постепенно се възстановява