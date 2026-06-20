Гранични полицаи задържаха дрогиран шофьор без книжка, превозвал 27 незаконни мигранти.

В четвъртък около 20 часа граничен полицейски наряд е спрял за проверка микробус с британска регистрация между плаж „Аркутино“ и разклона за комплекс „Св. Тома“. Автомобилът е бил управляван от 31-годишен мъж от Бургас.

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При проверката е установено, че в товарния отсек на микробуса се намират 27 чужденци без документи за самоличност. От тях 22-ма са заявили, че са граждани на Афганистан, а петима са пакистанци. Всички са задържани в ГПУ-Бургас, арестуван е и шофьорът.

Установено е още, че водачът не притежава свидетелство за управление на моторно превозно средство. Взета му е и проба за наркотици, която е била положителна.

По случая е образувано бързо производство.