Нова платформа с изкуствен интелект цели да улесни намирането на майстори за различни услуги. Проектът е разработен от предприемачи и използва система за рейтинг и оценка на изпълнителите.

Майсторите преминават обучение как да използват платформата и да приемат заявки. Системата подрежда изпълнителите според рейтинг, завършени поръчки и качество на работа.



Цветан Владов е създателят на приложението. Той разказва, че се занимава с ремонтни дейности от 20 години и е решил, че връзката между клиенти и майстори трябва да се подобри. Затова и създава платформата. Чрез нея всички са защитени.

Един от майсторите също казва, че е било трудно да стигне до клиентите си, тъй като за тази цел се разчита главно на предаване на информацията от човек на човек. А с приложението е много лесно да бъде нает и да започне работа.