Снимка: Стопкадър
-
За осми път Черни Осъм събира гости за празника на традиционната рецепта за боб с коприва
-
Потомци на Каблешков се събират в Копривщица по повод рождението му
-
„Нищо лично”: Културистът, който се хранеше с опасности (ВИДЕО)
-
Възрастни хора от дом в Дреновец създадоха собствена зеленчукова градина
-
България е топ производител на малини в света, но у нас те са луксозна стока
-
"Темата на NOVA" в аванс: Кога инфраструктурата у нас ще догони строителството на нови сгради
Клиенти споделят, че са много доволни от възможността да я ползват
Нова платформа с изкуствен интелект цели да улесни намирането на майстори за различни услуги. Проектът е разработен от предприемачи и използва система за рейтинг и оценка на изпълнителите.
Майсторите преминават обучение как да използват платформата и да приемат заявки. Системата подрежда изпълнителите според рейтинг, завършени поръчки и качество на работа.
Цветан Владов е създателят на приложението. Той разказва, че се занимава с ремонтни дейности от 20 години и е решил, че връзката между клиенти и майстори трябва да се подобри. Затова и създава платформата. Чрез нея всички са защитени.
Един от майсторите също казва, че е било трудно да стигне до клиентите си, тъй като за тази цел се разчита главно на предаване на информацията от човек на човек. А с приложението е много лесно да бъде нает и да започне работа.
„Виртуален учител“: Дете от Варна създаде онлайн платформа, която да помага на учениците
Създателят на приложението споделя, че се опитва да направи още един такъв продукт, който да работи в Европа.
А клиенти разказват, че в началото са имали известни трегови при ползването на приложението, но днес вече не - много са улеснени, плащанията стават бързо, сигурно, спестява се време и намират нужните услуги много по-бързо.
Повече гледайте във видеото.
Последвайте ни