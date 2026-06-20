Огромно задръстване и тапа се образуваха между Кресна и Благоевград.

Още от сутринта заради засиления трафик в посока Гърция започна да се образува колона от автомобили, които на обяд вече се подредиха в огромна опашка. Забавянията в Кресна постепенно доведоха до пълна блокада на движението първо в цялото дефиле, а след това и в отсечката до Симитли.

Заради свръхнатоварения трафик от АПИ обявиха, че ограничават движението в участъка от АМ „Струма” от Благоевград до Симитли в посока Кулата. Задръствания обаче се образуваха и по алтернативните маршрути.

Малко преди 16:00 часа от АПИ съобщиха, че движението по магистралата е възстановено.