Демонстрациите в Албания срещу изграждането на курорт в района на Звърнец на южното албанско крайбрежие се проведоха за деветнадесети пореден ден, съобщават албански медии.

Протестиращи се събраха на централния площад „Скендербег“ вчера вечерта и проведоха шествие не както обикновено - до сградата, където се помещава кабинетът на албанският министър-председател Еди Рама - а до сградата на парламента, която се намира на съседен булевард и в която към този момент се провеждаше пленарно заседание, предаде АТА. Там демонстранти скандираха „Откажете се от мандатите си“, „Парламент на престъпността“, „Рама, подай оставка“, „Дойде ви краят“.

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При преминаването на шествието пред сградата на основната опозиционна Демократическа партия на Албания протестиращи скандираха „Продажна опозиция“ и влязоха в словесен сблъсък с поддръжници на политическата сила.

По време на шествието демонстранти изразиха критики както към управляващата Социалистическа партия на Еди Рама, така и към опозицията, отбелязва „Албениън дейли нюз“. Лозунгът „Ние сме опозицията“ се превърна в повтарящо се послание на протестите, което отразява исканията за ново политическо представителство, тръгващо от гражданите, и отхвърляне на традиционните партии.

Протестите се провеждат всяка вечер от 31 май насам основно в Тирана, но и в други албански градове, и са насочени срещу проекта за луксозен курорт в района на Звърнец (окръг Вльора), който според албански медии е воден от инвестиционната компания „Афинити Партнърс“ (Affinity Partners) на Джаред Къшнър, зет на американския президент Доналд Тръмп. Звърнец се намира в близост до лагуната Нарта, част от защитената зона Вьоса – Нарта, която е хабитат на фламинги, тюлени и морски костенурки. Фламингото се превърна в символ на демонстрациите, което доведе до определянето им от албански и световни медии като „фламинго революция“. Къшнър планира да развие и намиращия се срещу Звърнец остров Сазан.

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Протестиращите искат, наред с други неща, отмяна на проекта за Звърнец заради възможните му вреди върху околната среда, отмяна на законови изменения, свързани със защитени зони, с културно наследство и с предоставянето на статут на стратегически инвеститори, оставката на премиера Еди Рама и отстраняване на Сали Бериша от лидерския пост в основната опозиционна Демократическа партия заради подкрепата му за проекта. Специалната антикорупционна структура на Албания СПАК (SPAK) провежда разследване на договорите за продажба на земята, където се планира да бъде осъществен проектът.

Рама неколкократно защити проекта за Звърнец, включително в свои интервюта за Ройтерс, Асошиейтед прес и „Ал Джазира“, и определи протестите като „опит за хибридна война срещу Албания". Пред „Политико“ албанският премиер заяви, че хибридната война на дезинформация срещу инвестицията, която се оценява на около 4 милиарда евро или дори повече, се води от Иран.

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Говорител на Европейската комисия заяви по-рано този месец, че в рамките на преговорите на Албания за членство в ЕС, особено по Глава 27, свързана с околната среда и изменението на климата, страната трябва напълно да хармонизира законодателството си с това на блока.

Протестите продължават да отразяват нарастващо обществено разочарование от политическата класа в Албания, тъй като демонстрантите твърдят, че отговорността за настоящата ситуация е на целия политически спектър, отбелязва медията.

Редактор: Никола Тунев