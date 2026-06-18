Албанската полиция съобщи, че е повдигнала обвинения срещу 35 души, блокирали магистралата между столицата Тирана и летището по време на протест през уикенда. Демонстрациите били срещу планиран луксозен хотелски комплекс, който има общо със семейството на президента на САЩ Доналд Тръмп, предаде АФП.

Луксозният курортен проект, свързан с дъщерята на Тръмп Иванка и нейния съпруг Джаред Къшнър, предизвика масови протести, като хиляди хора протестират ежедневно срещу него вече повече от две седмици.

В края на май местното недоволство срещу появата на бодлива тел и булдозери на тих плаж в крайбрежния район Звернец — на около 100 километра югозападно от Тирана — прерасна в национално движение. Причина за това станаха видеоклипове, разпространени в интернет, показващи ожесточени сблъсъци между протестиращи и частна охрана.

Масови протести в Албания срещу курортен проект, свързван с Джаред Къшнър

След протестен митинг в неделя вечерта част от демонстрантите излязоха по улиците и впоследствие блокираха магистралата. „Полицията е образувала производства срещу 16 души“, се казва в официално съобщение. Още 19 души вече са били обвинени, а двама все още се издирват. „Тези граждани са подбуждали по телефона участниците да продължат събирането след обявения от организаторите краен час, без да спазват определения периметър на протеста. Това доведе до задръствания и сериозно затрудняване на движението. Всички обвиняеми са заподозрени в блокиране на движението, нарушаване на обществения ред, както и в организиране и участие в незаконни събирания и демонстрации“, посочва полицията.

В сряда вечерта в Тирана се проведе нов протест, който премина без инциденти. Организаторите заявиха, че демонстрациите ще продължат всяка вечер, докато исканията им не бъдат изпълнени.

Те настояват за отмяна на проекта, премахване на закона за стратегическите инвеститори, който е проправил пътя за реализирането му, защита на природните територии под специален режим и оставката на министър-председателя Еди Рама.

Другият инвестиционен проект на Джаред Къшнър е планиран на близкия остров Сазан. И двата курорта трябва да бъдат изградени в близост до важна зона за размножаване на мигриращи птици, включително стотици фламинго. Проектите се превърнаха в символ на общественото недоволство срещу предполагаемата корупция в страната.

Според публични документи, с които АФП се е запознала, проектът в Звернец е оценен на около 4,6 милиарда долара и изглежда е финансиран основно от инвеститори, базирани в Катар. Проектът на остров Сазан е на стойност около 1,4 милиарда долара.

Редактор: Дарина Методиева