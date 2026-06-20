-
В "На Фокус с Лора Крумова" на 21 юни очаквайте
-
„Събуди се“: Войната за цените. Кой ще плати сметката – производители или потребители?
-
„Ничия земя“: Нарисувани мечти
-
„Пресечна точка”: За срещата Радев-Зеленски и гордостта на 60% от българите – DARA и „Бангаранга”
-
„На кафе“ със Стилияна Николова, Валентина Иванова, дует „Ритон“ и Калин Сърменов
-
Емоционална игра в "Сделка или не"
Самотна майка с две момчета, една мечта и никакви оплаквания
Те са трудолюбиви, почтени, добронамерени, обичат животните и морето. Може би свързвате описанието с това на обикновено средностатистическо семейство. Но ще чуете за тежко заболяване, големи битки и още по-големи липси, включително на обич.
Николас рисува от години и вече има няколко самостоятелни изложби. Още от 10-годишен продава картините си, за да се изхранват. Сам се учи как да рисува и както ще забележите - обича пейзажи. А ако искате да подкрепите мечтите на Николас – няма нужда от даване – просто можете да вземете картина. Така и вашият, и неговият живот със сигурност ще станат по цветни.
Последвайте ни