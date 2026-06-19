Делегацията на Европейския съюз в Северна Македония определи случилото се като неприемлив акт

Европейски дипломати реагираха остро на палежа на автомобили пред сградата на българското посолство в Скопие, като изразиха подкрепа за българската дипломатическа мисия и настояха извършителите да бъдат подведени под отговорност.

В позиция, публикувана в социалните мрежи, Делегацията на Европейския съюз в Северна Македония определи случилото се като неприемлив акт и приветства бързата реакция на правоохранителните органи, довела до задържането на заподозрян. От европейската институция подчертаха, че случаят трябва да бъде изцяло разследван, а виновните да понесат последствията според закона.

Българските евродепутати с писмо за палежа на колите пред посолството в Скопие

От Делегацията на ЕС изразиха и надежда, че въпреки случилото се, отношенията между София и Скопие ще продължат да се развиват в дух на диалог, взаимно уважение и сътрудничество.

Осъдителни реакции дойдоха и от дипломатическите представители на Франция и Германия в Северна Македония. Френското посолство изрази солидарност с България, докато германската дипломатическа мисия заяви, че насилието няма място в демократичното общество и не може да бъде оправдано при никакви обстоятелства.

Повдигнаха обвинение на задържания за палежа на коли на посолството ни в Скопие

От германското посолство също приветстваха бързите действия на македонските власти по случая и заявиха подкрепата си към българските дипломати в Скопие

Редактор: Цветина Петкова
Източник: БГНЕС

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