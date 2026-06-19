Европейски дипломати реагираха остро на палежа на автомобили пред сградата на българското посолство в Скопие, като изразиха подкрепа за българската дипломатическа мисия и настояха извършителите да бъдат подведени под отговорност.

В позиция, публикувана в социалните мрежи, Делегацията на Европейския съюз в Северна Македония определи случилото се като неприемлив акт и приветства бързата реакция на правоохранителните органи, довела до задържането на заподозрян. От европейската институция подчертаха, че случаят трябва да бъде изцяло разследван, а виновните да понесат последствията според закона.

The EU strongly condemns the arson attack targeting vehicles of the Bulgarian Embassy in Skopje.



We welcome the swift arrest of the suspect and expect those responsible to be brought to justice. Constructive cooperation between North Macedonia and Bulgaria should continue. — EU Delegation to North Macedonia (@AmbassadorEU) June 17, 2026

Българските евродепутати с писмо за палежа на колите пред посолството в Скопие

От Делегацията на ЕС изразиха и надежда, че въпреки случилото се, отношенията между София и Скопие ще продължат да се развиват в дух на диалог, взаимно уважение и сътрудничество.

Осъдителни реакции дойдоха и от дипломатическите представители на Франция и Германия в Северна Македония. Френското посолство изрази солидарност с България, докато германската дипломатическа мисия заяви, че насилието няма място в демократичното общество и не може да бъде оправдано при никакви обстоятелства.

Повдигнаха обвинение на задържания за палежа на коли на посолството ни в Скопие

От германското посолство също приветстваха бързите действия на македонските власти по случая и заявиха подкрепата си към българските дипломати в Скопие

Редактор: Цветина Петкова