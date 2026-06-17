Българските евродепутати от всички парламентарни групи изпратиха общо писмо до колегите си в ЕП часове преди гласуването в пленарна зала на годишния доклад за напредъка на Северна Македония по пътя ѝ към членство в ЕС, съобщават от пресцентъра на европарламента.

В писмото си българските представители разказват за палежа на двата дипломатически автомобила, паркирани пред българското посолство в Скопие преди два дни. Писмото категорично осъжда този акт срещу дипломатическо представителство на държава-членка на ЕС и изразява сериозната загриженост на евродепутатите относно многократните инциденти, насочени срещу българи, български институции и дипломатическа собственост в Северна Македония. В него се призовава за пълна отговорност и ясен институционален отговор, съобразен с върховенството на закона, добросъседските отношения и ценностите, очаквани от страна на страна кандидатка за ЕС.

Ето и пълния текст на писмото в превод от английски:

„Ние, българските членове на Европейския парламент, осъждаме по възможно най-категоричен начин палежа на два дипломатически автомобила, паркирани пред българското посолство в Скопие на 15 юни 2026 г. Този подъл акт представлява умишлено действие на агресия, несъмнено мотивирано от омраза, което застрашава живота и безопасността на служителите на посолството на държава-членка на ЕС и техните семейства. Това не е просто престъпно деяние, а неприемлива атака срещу дипломатическа мисия, защитена съгласно международното право и Виенската конвенция за дипломатическите отношения, което поставя под въпрос способността на властите в Република Северна Македония да гарантират сигурността на чуждестранните дипломатически мисии в съответствие с техните международни задължения”, се казва в писмото.

„Подобни действия не възникват от нищото; те са предвидим резултат от постоянно подбуждане, толериране на омраза и неспособност да се гарантира търсене на отговорност за дискриминацията срещу българите в страната. Това нападение е най-новото проявление на дълбоко обезпокоителен модел на враждебност, подхранван от продължаваща антибългарска реторика и систематично нормализиране на езика на омразата срещу българите и България в медиите и обществения дискурс, включително от страна на правителствени представители в Република Северна Македония. Липсата на адекватна реакция от институциите в предишни подобни знакови случаи създава усещане за безнаказаност за извършителите .

Случаите на Ива Михайлова, която публично съобщи, че ѝ е било попречено да пътува до България за спешно необходимo медицинско лечение въпреки многократни молби и медицински препоръки, Християн Пендиков, който едва не беше пребит до смърт за това, че открито изразява своята българска идентичност, и на Драги Каров и Люпчо Георгиевски, които получиха условни присъди по наказателни дела във връзка с публично изразяване на възгледи, свързани с тяхната българска идентичност, привлякоха значително обществено внимание и повдигнаха по-широки опасения относно равноправното третиране, свободата на изразяване и защитата на основните права. Взети заедно с нападенията срещу български културни организации и дипломатическо имущество, тези случаи допринасят за нарастващото усещане, че враждебността към българите не се третира с последователността и решителността, изисквани от едно демократично общество, основано на върховенството на закона. Нито един от тези случаи не е включен в докладите за Северна Македония през този мандат.

Моделът се вижда допълнително от реакцията на властите при предишни нападения. Припомняме, че след палежа срещу Българския културен клуб в Битоля извършителят не само не понесе съразмерно наказание, но впоследствие беше публично честван и включен в предизборната кампания на настоящата управляваща партия. Същевременно извършителите на стрелбата срещу Българския културен клуб в Охрид не са били установени и изправени пред правосъдието. През март 2023 г. беше извършено проникване с взлом в Българския културен център, който е част от посолството. През януари 2026 г. основната сграда на българското посолство в Скопие стана обект на нападение - хвърляне на камъни, при което беше повреден входът на дипломатическата мисия", припомнят българските евродепутати.

„Призоваваме властите в Република Северна Македония незабавно да предприемат прозрачни и ефективни действия за изправянето пред правосъдието на извършителите и на всички евентуални подбудители. Бързината и решителността на реакцията ще бъдат ясен тест за ангажираността на Република Северна Македония към принципите на върховенството на закона, добросъседските отношения и европейските ценности.

Европейската интеграция е не само политическа цел, но и отговорност. Държава, която се стреми към членство в Европейския съюз, трябва безусловно да гарантира сигурността на дипломатическите мисии, да се противодейства на езика на омразата и да демонстрира уважение към своите съседи не само с думи, но и с дела.

Тревожно е, че този инцидент се случва на фона на продължаваща антибългарска реторика и атмосфера на нетолерантност, която години наред остава без необходимия институционален отговор. В този случай реакцията на македонските власти при задържането на заподозрения беше похвална и ние приветстваме осъждането на деянието от министъра на външните работи Тимчо Муцунски. Въпреки това призоваваме македонският парламент, президентът и министър-председателят недвусмислено да осъдят този акт на омраза, който представлява тежко нарушение на Виенската конвенция за дипломатическите отношения.

Това нападение не може да бъде разглеждано като изолиран криминален инцидент. То представлява пряко предизвикателство към принципите на дипломатическата защита, взаимното уважение и добросъседските отношения, върху които се основава европейският проект. Реакцията на Република Северна Македония ще покаже дали подобни действия ще бъдат посрещани с недвусмислено търсене на отговорност или ще продължи климатът на безнаказаност, който е направил възможни многократните нападения срещу българи, български институции и български дипломатически мисии".

Редактор: Ина Григорова