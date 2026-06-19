Посетителите на Акропола вече могат да видят цялата западна страна на Партенона за първи път от около 220 години, пише "Асошийтед прес".

Тя беше открита за туристите официално в четвъртък. Реставраторите са поставили два нови мраморни блока в отдавна празните части на храма високо в западния му край.

Parthenon unbound after two centuries https://t.co/vJzbAmeRmY pic.twitter.com/Ndl8X8Y5gC — Kathimerini English Edition (@ekathimerini) June 19, 2026

25-вековният паметник с изглед към гръцката столица е привлякъл около 4,6 милиона посетители миналата година.

Парфектен изглед към Партенона в Атина след премахването на скелетата

Дългосрочните реставрационни проекти са насочени към отстраняване на щети, причинени от войните, действието на атмосферата и грабежите.

Greece Completes Historic Restoration of Parthenon https://t.co/Oc8kXKMIuC pic.twitter.com/UyWVwgDePt — Greek City Times (@greekcitytimes) June 18, 2026

Министърът на културата Лина Мендони описа гледката след последната реставрация като „наистина зашеметяваща“. Двата нови камъка, каза тя, правят повече от това да запълнят празнина. „Те позволяват уникалните пропорции и геометричното съвършенство на западната страна на Партенона да бъдат видени отново“, каза тя.

Редактор: Цветина Петрова