За първи път от близо 20 години Партенонът в Атина не е обграден от строителни скелета. След дълга реставрация, съоръженията на западната фасада – най-добре видимата част на храма от улиците на града – бяха премахнати. Това разкриване на храма е ясно забележимо както за жителите, така и за туристите на гръцката столица.

Все пак реставрациите и укрепването на паметника ще продължат, като се очаква скелетата да се върнат на фасадата в рамките на следващата година и половина.

Партенонът е най-популярната туристическа дестинация в Гърция, като се посещава от около 4,5 милиона души годишно. Мраморният храм е построен преди почти 2500 години в чест на богинята Атина.

