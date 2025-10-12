-
-
-
-
-
-
След две десетилетия реставрации, западната фасада на храма вече е видима за туристите
За първи път от близо 20 години Партенонът в Атина не е обграден от строителни скелета. След дълга реставрация, съоръженията на западната фасада – най-добре видимата част на храма от улиците на града – бяха премахнати. Това разкриване на храма е ясно забележимо както за жителите, така и за туристите на гръцката столица.
Все пак реставрациите и укрепването на паметника ще продължат, като се очаква скелетата да се върнат на фасадата в рамките на следващата година и половина.
Гърция въвежда отстъпки за 1000 основни хранителни стоки до Нова година
Партенонът е най-популярната туристическа дестинация в Гърция, като се посещава от около 4,5 милиона души годишно. Мраморният храм е построен преди почти 2500 години в чест на богинята Атина.Редактор: Румен Лозанов
