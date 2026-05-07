Трябва ли да се изтегли нов дълг, за да се подсигурят социалните плащания? Темата в ефира на „Твоят ден” коментираха финансистът и анализатор Левон Хампарцумян и икономистът доц. Косьо Стойчев.

Според Хампарцумян към новото правителство има по-високо очакване от гледна точка на хоризонта. „Предишните правителства през последните няколко години по-скоро се стремяха да изкарат до следващите избори, знаейки, че няма да останат дълго на власт, и затова си позволяваха да бъдат по-разточителни в раздаването на пари”, каза той. „Не мисля, че хората, които ще ни управляват, са толкова безразсъдни, че в първите няколко месеца да изхарчат всичко и след това да се чудят какво да правят. Ако действат неразумно, в даден момент по пътя може да ги застигне криза”, допълни анализаторът.

„Ако се замислим, корупционните пари са допълнителни данъци, понякога двуцифрени, които са в частна полза. Те не отиват в ръцете на управляващото правителство, а в тези на корупционните кръгове. Намаляването на корупционния потенциал на процесите в икономиката също е много съществен резерв, за който почти не се говори”, посочи още Хампарцумян.

Според доц. Косьо Стойчев „Прогресивна България” се намира в много сложна ситуация. „Те идват на власт с много сериозни социални обещания и ще им бъде много трудно да ги спазят и едновременно с това да намерят механизъм новият дълг или новите заеми, които вземат, да ги похарчат за нещо, което ще доведе бъдещи приходи”, коментира той. „Няма да им е никак лесно да формулират нови политики, още повече им предстои приемане на държавен бюджет, в който едновременно да стабилизират социалните плащания, да таргетират най-социално уязвимите хора, без да застрашат растежа в държавата”, каза още икономистът.

По думите му реформата, от която трябва да се започне, е анализ на администрацията. „Смяна на онези граждани, които заемат ръководни длъжности, но са със съмнителна компетентност, функционален анализ на това кои институции имат дублиращи функции и тяхното закриване, освобождаване на този персонал към пазара на труда в частния сектор. Това трябва да се случи още през първите 18 месеца на това управление”, смята той.

