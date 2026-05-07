От днес започва изплащането на пенсиите за месец май. Средствата ще се получават поетапно чрез пощенските станции в цялата страна до 20 май, съобщиха от Националния осигурителен институт.

Пенсионерите, които получават пенсиите си по банков път, също ще получат преведените суми още днес.

Обсъждат да изплащат пенсиите преди почивни дни, а не след тях

От НОИ уточниха, че още на 5 май са изплатени обезщетенията за бременност и раждане, за отглеждане на дете до 2-годишна възраст, както и за осиновяване на дете до 5 години за предходния месец. Обезщетенията за безработица ще бъдат преведени на 15 май.

Според института средният осигурителен доход за февруари 2026 г. е 1005,28 евро, а средномесечният доход за периода от 1 февруари 2025 г. до 31 януари 2026 г. възлиза на 967,45 евро.

Редактор: Цветина Петкова