26-годишният американски гражданин Натхан Лимесанд, който беше задържан у нас, се съгласи пред Окръжния съд-Хасково доброволно да бъде предаден на чешките власти, във връзка с Европейска заповед за арест, издадена от чешки съд, за извършено престъпление - тероризъм и палеж. Предвиденото наказание е 20 години затвор.

Съдът в Хасково обясни на Лимесанд, че в 3-дневен срок има право да оттегли съгласието си. Поради тази причина делото е отложено за 15 април.

Припомняме, че американецът, който беше задържан на ГКПП „Капитан Андреево“ при опит да напусне България. Той беше обявен за международно издирване заради участие в организирана престъпна група от поне осем души. Според разследването те са подпалили военна фабрика в Чехия, в която се съхранявала и военна продукция, включително дронове. Щетите по сградите се оценяват на около 150 милиона чешки крони, а унищожената продукция - на още 100 милиона крони.

По данни на властите след извършването на палежа участници в групата са публикували съобщение в социална мрежа, че действията им са насочени срещу военната кампания на Израел в Газа. В съдебната зала Лимесанд заяви, че „Палестина трябва да бъде свободна“.

Американецът оспори обвиненията на чешките власти, но заяви пред съда, че желае да бъде екстрадиран в Чехия, за да се защити. До приключване на процедурата той поиска по-лека мярка за неотклонение. Съдът обаче прие, че има обосновано предположение за съпричастността му към престъплението, както и риск да се укрие или да извърши друго престъпление, и го остави в ареста.