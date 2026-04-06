26-годишен американски гражданин, издирван от чешките власти за участие в палеж на военен склад с боеприпаси, е задържан на ГКПП „Капитан Андреево“ при опит да напусне България.

Окръжният съд в Хасково постанови най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража спрямо него.

Арест в България: Задържаха мъж заради палеж на фабрика в Чехия



Натхан Лимесанд е обявен за международно издирване заради участие в организирана престъпна група от поне осем души. Според разследването те са подпалили военна фабрика в Чехия, в която се съхранявала и военна продукция, включително дронове. Щетите по сградите се оценяват на около 150 милиона чешки крони, а унищожената продукция - на още 100 милиона крони.

Българин, издирван в Люксембург за измами и пране на пари, остава в ареста

По данни на властите след извършването на палежа участници в групата са публикували съобщение в социална мрежа, че действията им са насочени срещу военната кампания на Израел в Газа. В съдебната зала Лимесанд заяви, че „Палестина трябва да бъде свободна“.



Снимка: Димитър Иванов, NOVA

Американецът оспори обвиненията на чешките власти, но заяви пред съда, че желае да бъде екстрадиран в Чехия, за да се защити. До приключване на процедурата той поиска по-лека мярка за неотклонение. Съдът обаче прие, че има обосновано предположение за съпричастността му към престъплението, както и риск да се укрие или да извърши друго престъпление, и го остави в ареста. Решението може да бъде обжалвано пред Апелативния съд в Пловдив.

А дни по-рано Софийският градски съд задържа за срок до 40 дни гражданин на Обединените арабски емирства също издирван с червена бюлетина от Интерпол от 1 декември миналата година.

Спрямо него е издадена заповед за арест от прокурора на Дубай с цел изтърпяване на присъда от 26.07.2017 г. на съда на ОАЕ за злоупотреба с доверие. Наложеното наказание е лишаване от свобода за срок от 6 месеца и глоба в размер на 20 737 263.37 дирхама.