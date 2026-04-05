Властите в Чехия задържаха двама души във връзка с палежа на фабрика за оптика и дронове миналия месец.

Отговорност за атаката на 20 март беше поета от неизвестна про-палестинска група. По случая вече бяха арестувани петима души, като според информация на "Ройтерс" един от тях е заловен в петък в България. Компанията произвежда дронове за износ, включително за Украйна, като планираните проекти с Израел не са били реализирани.

Редактор: Ивайла Маринова