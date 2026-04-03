Властите в Украйна потвърдиха, че са поразили петролната рафинерия в руската република Башкортостан, която вчера беше атакувана с дронове. Сателитно изображение потвърждава нанесените щети по рафинерията.

Няколко дрона са били свалени, докато се приближавали към съоръжението в главния град на републиката – Уфа. Това написа в Telegram лидерът ѝ Радий Кабиров. Той добави, че отломки от свалените дронове са ударили индустриална зона, а в завод е възникнал пожар. Друг дрон е уцелил жилищна сграда, но няма информация за жертви и пострадали, посочи още Кабиров.

Редактор: Петър Иванов