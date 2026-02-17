На фона на подновяващите се днес преговори за мир в Женева , Русия и Украйна продължават да си разменят удари. Руските сили обявиха, че са свалили над 150 украински дрона през изминалата нощ, изстреляни основно срещу райони по черноморското крайбрежие. Ударена е руска петролна рафинерия в Краснодарския край.

Според Киев Русия е изстреляла близо 400 дрона и 29 ракети по цели в Украйна. За пореден път е атакувана енергийната инфраструктура в Одеса, а щетите са изключително сериозни, съобщи енергийният оператор. Според украинското разузнаване предстоят още руски атаки срещу енергийни обекти.

„Затова е необходимо да се гарантира, че системите за противовъздушна отбрана са правилно конфигурирани. Руските атаки се развиват постоянно. За съжаление, злото също се развива. Това са комбинирани удари, които изискват специална защита и подкрепа от партньорите. Всяко забавяне в доставката на ракети за противовъздушна отбрана допринася за увеличаване на щетите от тези атаки”, заяви Володимир Зеленски.