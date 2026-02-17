Първият ден на преговорите между представители на Украйна и Русия в Женева, осъществена с посредничеството на Съединените щати, чиято цел е слагане на край на войната - премина много напрегнато. Това съобщи източник, близък до руската делегация. Разговорите са продължили шест часа, а двете страни са се договорили да ги подновят в сряда.

Според Москва, тези преговори засягат най-важните теми, като например допълнителните териториални отстъпки, които искат руснаците от Украйна. В разговорите участват и представителите на Вашингтон - Стив Уиткоф и Джаред Къшнър.

Кремъл обяви, че възнамерява да преговаря с Украйна по териториални въпроси, които са най-голямото препятствие пред прекратяването на военните действия. Русия изисква от Украйна да отстъпи части от източните области, които не е успяла да превземе – нещо, което Киев отказва да направи.

Започнаха нови преговори между САЩ и Украйна за преработване на плана за мирно споразумение

"Не мисля, че трябва да се очакват новини днес, защото както знаете, преговорите е предвидено да продължат и утре. Не са планирани изявления. И разбира се, преговорите са при закрити врата”, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.

От своя страна украинският президент Володимир Зеленски е категоричен, че: "Русия не може да устои на изкушението в последните студени дни на зимата да причини на украинците още болка. Колкото повече зло идва от Русия, толкова по-трудно е да достигнем каквото и да е споразумение с тях. Партньорите ни трябва да разберат това".

Миналата седмица Украйна разкри, че Доналд Тръмп иска да има споразумение до юни. Часове преди да започнат срещите, Русия нанесе масирани удари срещу Украйна. Основна цел отново беше енергийната инфраструктура. Киев обяви, че в 5 области има спиране на тока.

