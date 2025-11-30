Започна новият кръг преговори между Съединените щати и Украйна за евентуално споразумение за спиране на войната, започната от Русия. Държавният секретар Марко Рубио е начело на американската делегация за срещата във Флорида.

Тя включва специалния пратеник на Доналд Тръмп Стив Уиткоф и зетя на президента Джаред Къшнър.

Кремъл: САЩ предадоха на Русия параметрите на мирния план, оформен в Женева

След като през седмицата главният украински преговарящ Андрий Ермак подаде оставка заради разследване срещу него, делегацията от Киев е предвождана от бившия министър на отбраната Рустем Умеров. Очаква се Уиткоф да има и нова среща с Владимир Путин, след разговорите с Украйна.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че преговорите с украинската делегация са продуктивни, но остава още много работа по постигането на мирно споразумение между Киев и Москва.

„Има много променливи величини, има и друга страна, която трябва да бъде част от уравнението, а това ще продължи по-късно тази седмица, когато господин Уиткоф пътува до Москва. Макар че поддържаме контакт и с руската страна, ние имаме доста добра представа и за техните позиции“, каза Рубио пред репортери.

Преговорите между делегациите на САЩ и Украйна във Флорида за прекратяване на войната с Русия „не са лесни“. Това заяви през АФП източник, близък до делегацията на Киев.

„Процесът не е лесен, защото търсенето на формулировки и решения продължава“, каза източникът, но уточни, че въпреки това обменът на мнения е бил „конструктивен“.

„Всички са заинтересовани от практически резултат, за да има тема за по-нататъшни преговори между САЩ и Русия“, добави той.

САЩ и Украйна обявиха „актуализирана и усъвършенствана“ рамка за мир

Друг източник, запознат с развитието на събитията, уточни пред АФП: „Американците наистина искат да се постигне съгласие по окончателните точки в текущите преговори, за да могат да отидат в Москва. Формулировката е сложна, особено по отношение на териториите, защото те се възприемат изключително като посредници, а не като страна, подкрепяща Украйна. Всички се опитват да бъдат конструктивни и да намерят решение“.

