Вашингтон е изпратил на Москва параметрите на своя план за мир в Украйна, коригирани след американско-украинските консултации в Женева. Това заяви на брифинг прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков.

Разговор по темата се очаква в Москва през следващата седмица.

След промените в концепцията за мир: Тръмп изпраща свои представители в Москва и Киев

На 23 ноември САЩ и Украйна проведоха консултации по „плана за мир“ на Вашингтон, състоящ се от 28 точки. Държавният секретар Марко Рубио определи срещата като най-продуктивната от началото на войната.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви във вторник, че планът му за прекратяване на войната в Украйна е бил "доусъвършенстван с предложения и от двете страни" и че пратеникът му Стив Уиткоф ще се срещне с руския президент Владимир Путин в Москва, а министърът американските сухопътни сили - Дан Дрискол, ще разговаря с украински официални лица в Киев

Редактор: Цветина Петкова