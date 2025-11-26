Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви във вторник, че планът му за прекратяване на войната в Украйна е бил "доусъвършенстван с предложения и от двете страни" и че пратеникът му Стив Уиткоф ще се срещне с руския президент Владимир Путин в Москва, а министърът американските сухопътни сили - Дан Дрискол, ще разговаря с украински официални лица в Киев.

„Стив Уиткоф отива там, може би с Джаред. Не съм сигурен дали Джаред ще пътува, но той участва в процеса – умен човек – и вярвам, че следващата седмица в Москва ще се срещнат с президента Путин“, каза Тръмп пред журналисти на борда на Air Force One.

„Нямам краен срок, за мен той ще настъпи, когато всичко приключи. Мисля, че всички са уморени от боевете в този момент. Те губят прекалено много хора. Представените 28 точки бяха просто карта, не беше план, а концепция. И оттам бяха обсъдени всяка една от тях и стигнаха до 22, много от които са решени. И всъщност много благоприятно. Ще видим какво ще се случи", заяви американският държавен глава.

Украйна приема основите на Женевското споразумение

Тръмп допусна възможността в крайна сметка лично да се срещне с Путин и с украинския президент Володимир Зеленски, но не и преди да бъде постигнат по-голям напредък в преговорите.

Американският пратеник Стив Уиткоф ще се срещне с руския президент Владимир Путин в Москва следващата седмица, а към него може да се присъедини и зетят на Доналд Тръмп – Джаред Къшнър, обяви президентът на САЩ.

"Ще ми бъде докладвано за всички постигнати резултати", написа Тръмп в социалната мрежа Truth Social. "Надявам се скоро да се срещна с президента Зеленски и президента Путин, но САМО когато споразумението за прекратяване на тази война е ОКОНЧАТЕЛНО или в последния етап на договаряне", добави той.

Тръмп публикува тази позиция, след като в понеделник вечерта и във вторник Дрискол обсъди новото предложение за мир с руски представители в Абу Даби.

"Преговорите вървят добре и оставаме оптимисти", заяви подполковник Джеф Толбърт, говорител на министъра на сухопътните сили на САЩ.

Тръмп: Сделката за прекратяване на войната в Украйна е много близо

Докато се водиха консултациите, Русия предприе нова вълна от нощни въздушни удари по Киев, като най-малко седем души бяха убити. При атаките бяха поразени сгради и енергийни инфраструктурни обекти.

Междувременно Украйна заяви, че е атакувала успешно няколко стратегически цели на територията на Русия. Според руските власти при украинските удари в южната част на страната са били убити трима души и са били нанесени щети по жилищни сгради.

Въпреки това Тръмп изрази известен оптимизъм, че дипломатическите усилия на неговата администрация скоро могат да доведат до пробив. Планът на американския президент за прекратяване на продължаващата близо четири години война бе разпространен миналата седмица. Документът изглежда силно благоприятен за Русия, което накара Зеленски бързо да се ангажира с американските преговарящи.

Впоследствие Киев обяви, че е постигнато „общо разбиране“ със САЩ по мирното споразумение, целящо да сложи край на войната с Русия.

Европейските лидери, които явно не са участвали в изготвянето на предложението на Тръмп, се опитаха да насочат преговорите в посока, която да отговори на техните опасения.

"Мисля, че сме много близо до сключването на сделка. Ще разберем", каза Тръмп по време на ежегодна церемония в навечерието на Деня на благодарността. "Мислех, че това ще бъде по-лесно, но смятам, че постигаме напредък", добави той.

Френският президент Еманюел Макрон заяви във вторник, че усилията за мир набират скорост и "се намират в решаващ момент". Той направи това изказване, след като в неделя се срещна с високопоставени американски и украински представители в Женева, а по-късно участва и във виртуалната среща на т.нар. коалиция на желаещите.

Американският държавен секретар Марко Рубио взе участие и в двете срещи.

Британският премиер Киър Стармър коментира преговорите с думите: "Смятам, че се движим в положителна посока и днес има индикации, че по-голямата част от текста, който Зеленски предлага, може да бъде приет".

Eдин от украинските делегати, участвали в консултациите в Женева, обаче предупреди, че е "много рано да се каже, че нещо е договорено".

По-рано стана ясно, че броят на точките в предложеното споразумение е бил намален, но отрече информацията, че първоначалните 28 точки са били съкратени до 19.

Лавров: Новият мирен план за Украйна трябва да включва договореното на срещата Тръмп - Путин в Аляска

Председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен заяви във вторник, че срещата на коалицията на желаещите е показала "солиден и обнадеждаващ напредък" по отношение на мирното споразумение за Украйна, като същевременно разкритикува поредната атака на Москва срещу Киев и нахлуването на дронове в Румъния и Молдова. "Понеже езикът на натиска е единственият, от който разбира Русия, ние ще продължим да го засилваме, докато не бъде показано искрено желание за участие в диалог за постигане на мир", написа тя в социалната мрежа X.

Today, the partners of the Coalition of the Willing convened to discuss ongoing negotiations toward a just and lasting peace for Ukraine.



In recent days and hours, we have seen solid and encouraging progress.



We welcomed the presence of US Secretary of State Marco Rubio during… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 25, 2025

В понеделник вечерта Зеленски заяви, че "списъкът с необходимите стъпки за прекратяване на войната може да се изпълни". Той добави, че планира да обсъди "чувствителни" нерешени въпроси с Тръмп.

Москва е лаконична коментарите си за мирния план. Руският външен министър Сергей Лавров каза във вторник, че Русия поддържа контакт с американски официални лица. Очакваме те да ни предоставят редактираната версия, която Вашингтон координира с Украйна и Европа, посочи Лавров.

Междувременно турският президент Реджеп Тайип Ердоган взе участие в онайн срещата на „Коалицията на желаещите“ по въпроса за Украйна, на която предложи Истанбул да бъде домакин на преки преговори между Украйна и Русия.

САЩ и Русия преговарят за Украйна в Абу Даби

Ердоган е заявил пред съюзниците, че Турция ще продължи дипломатическите си усилия за улесняване на пряк контакт между Киев и Москва, за да бъде постигнат „справедлив и траен мир“ възможно най-скоро. На срещата е било изразено мнение, че прекратяване на огъня, обхващащо енергийната и пристанищната инфраструктура, може да създаде благоприятни условия за преговори по всеобхватно мирно споразумение между страните.

Редактор: Цветина Петкова