Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че според него сделката за прекратяване на войната в Украйна е „много близо“, без да дава допълнителни подробности. По време на събитие в Белия дом той коментира: „Ще стигнем до края“.

По-рано украински официален представител сигнализира подкрепа за рамката на мирно споразумение с Русия, като отбеляза, че все още остават чувствителни въпроси, които трябва да бъдат уточнени, предаде „Ройтерс“.

Украйна приема основите на Женевското споразумение

Преговори с Русия по предложението се водят в Абу Даби, където присъства секретарят на американската армия Даниел Дрискол, а украинското военно разузнаване е изпратило своя шеф Кирило Буданов, съобщава Financial Times. Говорителят на Кремъл отказа коментар, а външният министър Сергей Лавров заяви: „Очакваме да получим версията, която Вашингтон смята за междинна, след координационната фаза с европейската и украинската страна. Ще я разгледаме, защото в духа на срещата в Анкъридж, ако ключовите договорености от там бъдат премахнати, ситуацията ще бъде коренно различна“.

Лавров: Новият мирен план за Украйна трябва да включва договореното на срещата Тръмп - Путин в Аляска

Въпреки дипломатическите усилия Русия продължава атаките срещу Украйна. При удар срещу жилищен блок в Киев са загинали най-малко шестима души, а 13 са били ранени.

