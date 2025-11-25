Украински представител заяви пред "Ройтерс", че Украйна подкрепя същността на рамката на мирното споразумение след преговорите в Женева.

Неназованият украински служител добави, че най-чувствителните въпроси от рамката ще бъдат обсъдени между Володимир Зеленски и Доналд Тръмп.

Преди минути британският премиер сър Киър Стармър заяви пред депутатите в Камарата на общините:

"Разбирам, че това не е ново споразумение, а потвърждава, че Украйна е доволна от проекта, който се появи вчера в Женева, който, разбира се, не обхваща въпроса за територията.

Така че, доколкото разбирам, това е потвърждение на основното, което излезе от Женева, но по никакъв начин не е нов набор от предложения или споразумения."

"Комуникацията с американската страна продължава и аз съм благодарен за всички усилия на Америка и лично за усилията на президента Тръмп. Обсъдихме последните развития и координирахме следващите си стъпки", сподели украинският президент Зеленски в официалния си профил в X.

I spoke with @bundeskanzler Friedrich Merz.



Germany has been helping us a lot since the very beginning of this war – militarily, financially, and politically. I am grateful that we in Ukraine can always count on Germany’s leadership and support.



I shared the latest details of… pic.twitter.com/II6d7hqvAA — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 25, 2025

По-рано CNN съобщи, че Украйна е приела проект за мирно споразумение за прекратяване на войната с Русия, като остават само „незначителни детайли“. В същото време украинският президент Володимир Зеленски подчерта, че "предстои още работа".

По данни на САЩ секретарят на американската армия Дан Дрискол провежда срещи с руски представители в Абу Даби, свързани с предложен план за прекратяване на конфликта.

Русия обаче може да отхвърли актуализирания американски мирен план, ако условията му „съществено се различават“ от разбирателството, постигнато на срещата между САЩ и Русия в Аляска, заяви руският външен министър Сергей Лавров.

Междувременно Русия и Украйна извършиха взаимни нощни атаки. В Киев загинаха най-малко седем души, а НАТО изтребители бяха вдигнати по тревога в Румъния, след като поне един руски дрон навлезе във въздушното ѝ пространство.