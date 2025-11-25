„Целта на предстоящия протест, организиран съвместно с „Продължаваме промяната – Демократична България“, е свалянето на настоящото правителство“, каза в студиото на „Денят на живо” лидерът на „Възраждане” Костадин Костадинов.

Според него бюджетът за следващата година ще задължи държавата да задлъжнява с 60 милиона лева на ден, като тази тенденция вече е налице със 52 милиона дневно през настоящата година.

„19 милиарда лева дълг тази година и още 21 милиарда предстоящи за следващата година – такова задлъжняване няма в историята на Третата българска държава“, заяви Костадинов.

Протестът и европейският стандарт

Костадинов уточни, че протестът трябва да бъде „стандартен европейски“ – подобен на тези в Гърция, Франция и Холандия, като подчерта, че театрални сцени като розови прасенца и касички няма да имат ефект.

„Няма по-голям вандализъм от това да ни управляват откровени престъпници, хора, които кръдат милиарди“, добави той.

„Призовавам всички наши избиратели и симпатизанти да излязат да протестират навсякъде, където има такава възможност“, каза Костадинов. Той уточни, че подобни масови граждански действия са единственият начин за сваляне на правителство в настоящата ситуация.

Критика към бюджета и разходите

Лидерът на „Възраждане” подчерта, че в страната не се виждат реални инвестиции. Според него ремонтите по магистралите са козметични, а цените на мантинелите – четири пъти по-високи от пазарните.

Той обясни, че новите данъчни увеличения и системата СУПТО ще поставят на колене дребните търговци и предприемачите, които вече изнемогват.

Лукойл и срещата с Медведев

Костадинов коментира и срещата на българската делегация с Медведев в Сочи относно евентуалната конфискация на активи на „Лукойл”. По думите му Русия би реагирала моментално при опит за посегателство върху държавни и частни руски активи.

Той изрази опасения и относно предложенията българската държава да купи „Лукойл” чрез държавни гаранции, посочвайки рискове за бюджета и потенциални съдебни искове.

Костадинов подчерта, че четири часа след срещата му с Медведев излязла новината, че американците са дали изключения за „Лукойл“ – не само за България, но и за цяла Европа. „Това показва, че Русия и САЩ са в близък контакт и сближават позициите си“, заяви Костадинов.

„Буквално преди няколко минути, преди започването на предаването, излезе новината, че Украйна се е съгласила на почти всички точки от плана на Тръмп, с изключение на някои детайли, което практически означава пълно съгласие с предложението“, посочи той.