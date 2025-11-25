-
Гражданска енергия и протести: Настроенията на хората към основните политически играчи
-
АИКБ се присъединява към протеста срещу Бюджет 2026: Работодатели и експерти предупреждават за сериозни дисбаланси
-
Румен Радев: Бюджетът очевидно мами с абсолютно нереалистични приходи
-
Бюджет 2026 - какво означава той за икономиката, данъците и доходите
-
(Не)възможният мир: Близо или далеч е краят на войната в Украйна
-
Пеевски към кметовете и общинските съветници от ДПС: Не пипайте местните данъци и такси една година
„Призовавам всички наши избиратели и симпатизанти да излязат да протестират“, заяви лидерът на „Възраждане”
„Целта на предстоящия протест, организиран съвместно с „Продължаваме промяната – Демократична България“, е свалянето на настоящото правителство“, каза в студиото на „Денят на живо” лидерът на „Възраждане” Костадин Костадинов.
Според него бюджетът за следващата година ще задължи държавата да задлъжнява с 60 милиона лева на ден, като тази тенденция вече е налице със 52 милиона дневно през настоящата година.
„19 милиарда лева дълг тази година и още 21 милиарда предстоящи за следващата година – такова задлъжняване няма в историята на Третата българска държава“, заяви Костадинов.
Протестът и европейският стандарт
Костадинов уточни, че протестът трябва да бъде „стандартен европейски“ – подобен на тези в Гърция, Франция и Холандия, като подчерта, че театрални сцени като розови прасенца и касички няма да имат ефект.
КРИБ: Не сме политическа организация и не може да протестираме с политически и партийни цели
„Няма по-голям вандализъм от това да ни управляват откровени престъпници, хора, които кръдат милиарди“, добави той.
„Призовавам всички наши избиратели и симпатизанти да излязат да протестират навсякъде, където има такава възможност“, каза Костадинов. Той уточни, че подобни масови граждански действия са единственият начин за сваляне на правителство в настоящата ситуация.
Критика към бюджета и разходите
Лидерът на „Възраждане” подчерта, че в страната не се виждат реални инвестиции. Според него ремонтите по магистралите са козметични, а цените на мантинелите – четири пъти по-високи от пазарните.
Той обясни, че новите данъчни увеличения и системата СУПТО ще поставят на колене дребните търговци и предприемачите, които вече изнемогват.
Лукойл и срещата с Медведев
Костадинов коментира и срещата на българската делегация с Медведев в Сочи относно евентуалната конфискация на активи на „Лукойл”. По думите му Русия би реагирала моментално при опит за посегателство върху държавни и частни руски активи.
Той изрази опасения и относно предложенията българската държава да купи „Лукойл” чрез държавни гаранции, посочвайки рискове за бюджета и потенциални съдебни искове.
„Лукойл”: Преговаряме с няколко потенциални купувачи на активите ни
Костадинов подчерта, че четири часа след срещата му с Медведев излязла новината, че американците са дали изключения за „Лукойл“ – не само за България, но и за цяла Европа. „Това показва, че Русия и САЩ са в близък контакт и сближават позициите си“, заяви Костадинов.
Украйна приема основите на Женевското споразумение
„Буквално преди няколко минути, преди започването на предаването, излезе новината, че Украйна се е съгласила на почти всички точки от плана на Тръмп, с изключение на някои детайли, което практически означава пълно съгласие с предложението“, посочи той.
Последвайте ни