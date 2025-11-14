„Лукойл” информира, че продължават преговорите за продажбата на международните ѝ активи. Компанията води разговори с няколко потенциални купувачи. Конкретната сделка ще бъде обявена след постигане на окончателни споразумения и получаване на необходимите регулаторни одобрения, добавят от „Лукойл”.

Руската петролна компания твърди, че има за цел да осигури непрекъснато функциониране на активите по време на тяхната продажба и прехвърляне на нови собственици. „Това ще позволи да се избегнат рисковете от прекъсване на работата и доставките на енергийни ресурси в страните, в които компанията оперира, и да се запазят работните места. За да разрешим навреме всички възникващи проблеми, специалистите ни поддържат постоянна връзка с властите в районите, в които компанията осъществява дейност”, добавят в своята позиция от „Лукойл”.

