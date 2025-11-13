Американският гигант в областта на частните капиталови инвестиции "Карлайл" проучва възможности за закупуване на чуждестранните активи на руския петролен гигант "Лукойл". Това съобщава агенция "Ройтерс", като цитира трима източници, запознати със ситуацията.

Съединените щати наложиха санкции на "Лукойл", като част от усилията си да привлекат Кремъл към мирни преговори за Украйна. Те блокираха и опита на руската компания да продаде активите си на швейцарския търговец "Гънвор", преди влизането в сила на санкциите на 21 ноември.

"Лукойл" добива около 2% от световния суров петрол. От компанията кават, че търсят купувачи за своите международни активи, които произвеждат над 0,5% от световния петрол и се оценяват на около 22 милиарда долара, въз основа на подадени документи от 2024 г.

"Карлайл" е в ранен етап на проучване на възможността за закупуване на активите, каза един от източниците. Компанията обмисля да кандидатства за лиценз в САЩ и след това да започне истинско проучване на състоянието на активите на "Лукойл", казва източникът и добавя, че инвеститорът все още може да реши да се откаже.

"Карлайл" е уведомила "Лукойл" за намеренията си, съобщи втори източник. Американската компания отказа коментар за "Ройтерс". "Лукойл" също не направи коментар, когато беше запитана от агенцията.

В продължение на десетилетия "Лукойл" е най-активният петролен гигант на Русия в чужбина, помагайки на Москва да проектира мека икономическа сила зад граница. "Лукойл" има три рафинерии в Европа, дялове в нефтени находища в Казахстан, Узбекистан, Ирак и Мексико, Гана, Египет и Нигерия, както и стотици бензиностанции по целия свят, включително в Съединените щати. Санкциите вече нарушиха дейността на компанията в Ирак, Финландия и България.

"Карлайл", една от най-големите фирми в света за частни капиталови инвестиции, алтернативно управление на активи и финансови услуги, управлява активи на стойност 474 милиарда долара.