"Лукойл" поиска от САЩ да удължат отлагането на санкциите за част от операциите, съобщава "Ройтерс", цитирана от ТАСС.

Според агенцията компанията е изпратила искане до Министерството на финансите на САЩ, тъй като се нуждае от повече време за изпълнение на задълженията и разглеждане на предложения за продажба на активи.

Радев и управляващите - в открит конфликт за бъдещето на "Лукойл" (ОБЗОР)

Редактор: Габриела Павлова