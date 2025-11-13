Снимка: БГНЕС
Според агенцията компанията е изпратила искане до Министерството на финансите
"Лукойл" поиска от САЩ да удължат отлагането на санкциите за част от операциите, съобщава "Ройтерс", цитирана от ТАСС.
Според агенцията компанията е изпратила искане до Министерството на финансите на САЩ, тъй като се нуждае от повече време за изпълнение на задълженията и разглеждане на предложения за продажба на активи.
Източник: БНР
