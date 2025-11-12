Темата за "Лукойл" отново предизвика политически скандал. Конфликтът ескалира след публикация на президента Румен Радев, в която той директно разкритикува управляващите. По думите му, ако са искали да действат бързо, са можели да назначат особен управител и не е било нужно да се правят извънредно промени. Управляващите от своя страна го призоваха да не бави решението.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира от кулоарите на парламента, че ролята на президента не е да дава съвети, а да реши дали ще наложи вето. "А кога ще върне закона или ще го пусне? Това е неговата роля, единствена. Да сложи вето или да го пусне, а не да ни дава съвети", заяви Борисов. Той дори предположи причината за реакцията на президента: "И аз знам защо го е пуснал - защото се е подразнил от едно писмо, което поверително му изпратиха". В същото време Борисов подчерта, че всички действия на правителството са координирани с международните партньори. "Всяко наше действие се съгласува и с Европейската комисия, и с

OFAC, и с Министерството на енергетиката на Щатите", подчерта лидерът на ГЕРБ. Управляващите призоваха Радев да не бави решението си до последния възможен момент.

Financial Times: След блокираната сделка с Gunvor, „Лукойл“ може да бъде погълната от местния конкурент „Роснефт“

За да разясни ситуацията, в пленарната зала се появи и енергийният министър Жечо Станков. Той заяви, че нарушава принципа "дипломацията обича тишината", за да успокои "страха в българските граждани". Станков увери, че доставките на горива са обезпечени за месеци напред, дори при най-лошия сценарий. Според него страната разполага със запаси "за шест месеца с бензин, за четири месеца с дизел, за два месеца с авиационно гориво".

Въпреки уверенията на министъра, дебатите в парламента разкриха сериозни опасения от страна на опозицията. Депутатът от ПП-ДБ Николай Денков предупреди, че "законът, който беше приет, създава огромни проблеми по отношение на втория аспект и той е свързан с това как би могла да бъде сменена собствеността на рафинерията, без това да създаде рискове за многомилиардни искове към България". Депутати от "Възраждане" и МЕЧ също поставиха под въпрос "безумния начин" и "спешността" на действията.

От своя страна представители на мнозинството отвърнаха на критиките. Станислав Анастасов от "ДПС-Ново начало" атакува Денков с думите: "Направи ли ви впечатление, че тезите на Денков съвпаднаха изцяло с тезите, изразени от посланика на Руската федерация в България Елеонора Митрофанова? Тезисите им съвпаднаха едно към едно".

"Тези приказки от ПП-ДБ, че държавата не трябвало да се намесва, си ги говорете единствено и само на вашия електорат, защото в момента най-големите печеливши компании в тази сфера са изцяло държавни", коментира Драгомир Стойнев, който е председател на ПГ на БСП-ОЛ.