Провалът на продажбата на задграничния бизнес на "Лукойл" на Gunvor тласна руската компания в криза, повишавайки риска от загуба на активи в размер на 14 милиарда евро и подхранвайки опасенията за евентуален опит за поглъщане от местния конкурент "Роснефт", пише Financial Times.

Миналата седмица Вашингтон блокира сделката на търговеца на суровини срещу "Лукойл" Интернешънъл след новите санкции на САЩ срещу втората по големина петролна група в Русия, заявявайки, че ще откаже лиценз на „марионетката на Кремъл“ Gunvor да ги управлява.

"Лукойл", за която отдавна се говори, че е тясно свързана с президента Владимир Путин, има срок до 21 ноември да продаде или отпише международния бизнес, който е изграждала в продължение на десетилетия, докато западните компании се надпреварват да спазят крайния срок на САЩ за прекратяване на връзките.

Ходът на САЩ да блокират сделката с Gunvor, която отрича всякакви настоящи връзки с Москва, остави мрачни перспективи на "Лукойл". След приключване на международната си експанзия, компанията има ограничен потенциал за растеж на вътрешния пазар, доминиран от "Роснефт", оглавявана от дългогодишния съюзник на Путин Игор Сечин, и "Газпром нефт", държавната енергийна група.

Отново се появиха спекулации, че "Роснефт" най-накрая може да поеме контрола над "Лукойл". Въпреки че Путин блокира многократните опити на Сечин да превземе съперника си, според хора от руския енергиен сектор прозорецът за поглъщане може би вече се е отворил.

Сумата от 14 милиарда евро, която Лукойл може да загуби, отразява минималната стойност на активите на задграничните дялове, мажоритарно притежавани от компанията, според изчисления на Financial Times, базирани на документи от основната международна организация на групата в Австрия и нейните дъщерни дружества в Холандия.

Подобна загуба би била най-значителният удар за руска компания, поставена под западни санкции от първата година на пълномащабното нахлуване в Украйна. Миноритарните задгранични дялове на стойност още 6 милиарда евро не са обхванати от мерките на САЩ.

Новите американски санкции бяха насочени към частната компания „Лукойл“ и мажоритарно държавната „Роснефт“, които заедно представляват около половината от производството и износа на суров петрол на Русия. Все пак първата е по-силно засегната от двете.

Задграничните активи на компанията съставляват по-голям дял от общите активи от тези на повечето руски енергийни компании – наследство от начина, по който секторът се е развил в посткомунистическа Русия.

„Лукойл“ е основана седмици преди разпадането на Съветския съюз през 1991 г., когато правителството обединява няколко петролни производствени предприятия и рафинерии в първата вертикално интегрирана група в страната.

