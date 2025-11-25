Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България - КРИБ заявява, че като национално представителна работодателска организация не може да се включи в протеста. Това се посочва в позиция на КРИБ във връзка с организирания протест на 26 ноември срещу приемането на Бюджет 2026.

КРИБ ще обсъди предложението на КНСБ за дискусия по данъчно-осигурителните теми

"КРИБ не е политическа организация и не може да протестира с политически и партийни цели - за разлика от други организации, като КНСБ, например. КРИБ е заявила ясно критиките си срещу ключови предложения на Бюджет 2026 и особено философията му на засилваща се всеобхватна роля на държавата в икономиката, която се финансира през дългове и повишена данъчна тежест - логично водейки до стагфлация и загуба на икономическа свобода", се посочва в позицията до медиите.

