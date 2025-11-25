Американският министър на сухопътните сили Дан Дрискол, който донесе мирния план на Тръмп в Киев за прекратяване на войната в Украйна, е пристигнал в Абу Даби, за да се срещне с руски представители. Два дипломатически източника съобщиха това пред телевизия CBS News.

„Министър Дрискол проведе среща с членове на руската делегация в продължение на няколко часа в понеделник вечерта в Абу Даби. Той планира да се види с тях отново във вторник, за да обсъди мирния процес и да ускори напредъка в преговорите за прекратяване на огъня“, каза американски представител пред CBS News. Все още не е известно кой друг е в американската делегация в Абу Даби.

Белият дом: Остават само няколко точки на разногласия между САЩ и Украйна

Американски и украински представители също обсъдиха плана и проведоха определени като продуктивни разговори. Очаква се и евентуално посещение в САЩ на украинския президент Володимир Зеленски тази седмица, но в момента информация за датите на посещението.

Не е ясно колко близо са Русия и Украйна до споразумение. В изявление, публикувано в неделя вечерта, Белият дом обяви, че след дискусии в Женева, американски и украински представители са разработили „актуализиран и усъвършенстван мирен план“.

