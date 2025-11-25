САЩ и Украйна проведоха продуктивни разговори за потенциално споразумение за прекратяване на войната на Русия, заяви прессекретарят на Белия дом Карълайн Левит и добави, че остават само няколко точки на разногласия.

Левит каза още в предаването „Историята“ на Fox News, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е оптимист, че може да бъде сключено споразумение за прекратяване на войната.

По думите ѝ делегациите в Женева са успели да обсъдят подробно 28-точковия мирен план.

28-те точки от американския план са намалени до 19

„Президентът Тръмп спря финансирането на тази война, но Съединените щати продължават да продават големи количества оръжие на НАТО. Не можем да правим това вечно. Президентът иска тази война да приключи“, добави Левит.

Белият дом отхвърли критиките, включително от Републиканската партия, че Доналд Тръмп подкрепя Русия в усилията за прекратяване на войната в Украйна.

„Идеята, че Съединените американски щати не се ангажират еднакво с двете страни в тази война, за да я прекратят, е пълна и тотална заблуда“, каза говорителката на Белия дом Каролайн Ливит пред репортери.

САЩ и Украйна обявиха „актуализирана и усъвършенствана“ рамка за мир

Тя също каза, че Тръмп е обнадежден и оптимистично настроен, че може да бъде разработен план за прекратяване на войната, предизвикана от руската инвазия в Украйна.

Прессекретарят на Белия дом каза още, че за тази седмица не е насрочена среща между Тръмп и украинския президент Володимир Зеленски.

По-рано агенция "Ройтерс" съобщи, като се позова на свои източници, че Зеленски може да посети САЩ още тази седмица, за да обсъди с Тръмп деликатни аспекти от плана за прекратяване на войната в Украйна.

