САЩ и Украйна обявиха, че са изготвили „актуализирана и усъвършенствана“ рамка за мир за прекратяване на войната с Русия, предаде агенция Reuters. Новата версия съдържа промени спрямо изготвения по-рано план от администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп, който бе възприет от Киев и неговите съюзници като твърде благоприятен за Москва.

В съвместно изявление след разговорите в Женева между делегации на САЩ и Украйна, двете страни оцениха срещата като „много продуктивна“ и посочиха, че разговорите ще продължат през следващите дни.

В свое изявление Белият дом посочи, че новата версия включва подсилени гаранции за сигурност и че украинската делегация е заявила, че новото предложение „отразява техните национални интереси“. Украински представители не направиха отделно изявление и не бяха открити непосредствено за коментар.

Американският държавен секретар Марко Рубио, който водеше разговорите, каза, че предстои работа по още въпроси, като например ролята на НАТО, но посочи, че неговият екип е намалил нерешените проблеми в първоначалния план на Доналд Тръмп от 28 точки.

Рубио каза, че разговорите в Женева са били „много важни“ и ги определи като най-ползотворния ден от дълго време насам.

„Оптимистично настроен съм, че можем да направим нещо“, каза Рубио.

Американският държавен секретар също така омаловажи крайния срок, даден по-рано от Доналд Тръмп – четвъртък, за отговор на неговия план. Рубио каза просто, че официалните представители на страните искат сраженията да спрат колкото се може по-скоро и че ще продължат да преговарят днес и след това. По думите му накрая ще трябва да се включат и представители на по-високо равнище.

„Това е много деликатен момент“, каза Рубио относно работата, която предстои. „Някои неща касаят семантиката, езика. Други изискват решения и консултации на по-високо равнище. Трети, мисля, че се нуждаят от още време, за да бъдат изработени“.

Планът на Доналд Тръмп от 28 точки за прекратяване на войната на Русия в Украйна предизвика тревога в Киев и европейските столици. Украинският президент Володимир Зеленски каза, че неговата страна може да бъде изправена пред един много труден избор – да изгуби достойнството си или да рискува да изгуби ключов партньор.

Предложеният от Тръмп план в 28 точки се съгласява с много искания на Русия, които Зеленски е отхвърлял многократно при различни случаи, включително отстъпването на територии.

Тревогите нараснаха, след като група сенатори от Демократическата и Републиканската партия казаха, че Рубио ги е информирал в събота, че планът идва от Русия и всъщност представлява по-скоро „списък с искания“ на Москва, отколкото сериозен тласък към мир. Говорител на Държавния департамент опроверга това твърдение, а на път към Женева Рубио каза, че сенаторите са се объркали.

Официални европейски представители се присъединиха към разговорите между САЩ и Украйна и изготвиха контрапредложение, което модифицира плана на Тръмп. В документа, изготвен от Германия, Франция и Великобритания, се предлага въоръжените сили на Украйна да бъдат ограничени до 800 хиляди души „в мирно време“, вместо 600 хиляди, както е в американския план, а преговорите за територии да започнат "от линията на съприкосновение“.

Германският канцлер Фридрих Мерц каза, че е разговарял с Доналд Тръмп и е дал да се разбере, че европейските държави може да се съгласят с някои части от неговия план, но с други не могат.

Американският държавен секретар Марко Рубио каза, че американското предложение е „развиващ се документ“, който ще продължи да се променя. Той също така разясни, че финалният документ, след като бъде готов, ще трябва да бъде представен на Москва.

Ръководителят на украинската делегация Андрий Ермак, който е началник на канцеларията на президента Володимир Зеленски, каза за разговорите в Женева: „Постигнахме много добър напредък и се придвижваме към справедлив и траен мир“.

Обнадеждаващото изявление за разговорите дойде в рязък контраст с обвинение на Доналд Тръмп, че Украйна е неблагодарна за американските усилия. Това накара президентът Зеленски да подчертае благодарността си към американския президент.

Тръмп каза по-рано, че Зеленски разполага със срок до четвъртък да одобри плана, който предвижда Украйна да отстъпи територии, да приеме ограничения за броя на въоръжените си сили и да се откаже от амбициите за членство в НАТО.

Американски и украински представители обсъждат възможно пътуване на украинския президент до Вашингтон тази седмица, за да обсъди с президента Тръмп американския мирен план, заявиха източници, запознати с темата.

Редактор: Цветина Петкова