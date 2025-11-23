Украйна да получи гаранция за сигурност от САЩ, наподобяваща член 5 на НАТО, но в замяна ще трябва да се ангажира да не си връща окупираните територии с военни средства. Това става ясно от проекта на европейско контрапредложение към американския 28-точков мирен план за Украйна, публикуван от „Ройтерс“, който предвижда широк набор от военни, политически и икономически условия за постигане на трайно споразумение между Киев и Москва.

И тук точките са 28, като някои от тях имат подточки с допълнения. „Ройтерс” също са внесли разяснения на места.

1. Суверенитетът на Украйна ще бъде потвърден.

2. Ще бъде постигнато пълно и окончателно споразумение за ненападение между Русия, Украйна и НАТО. Всички неясноти от последните 30 години ще бъдат разрешени.

Точка 3 от плана на САЩ е заличена. В проект на този план, видян от „Ройтерс”, се казва: „Ще се очаква Русия да не нахлуе в съседите си и НАТО да не се разширява допълнително“.

4. След подписване на мирно споразумение ще се проведе диалог между Русия и НАТО, за да се разгледат всички проблеми със сигурността и да се създаде среда за деескалация, за да се гарантира глобалната сигурност и да се увеличат възможностите за свързаност и бъдещи икономически въз-можности.

5. Украйна ще получи стабилни гаранции за сигурност

6. Размерът на украинската армия ще бъде ограничен до 800 000 души в мирно време.

7. Присъединяването на Украйна към НАТО зависи от консенсус на членовете на НАТО, който не съществува.

8. НАТО се съгласява да не разполага постоянно войски под свое командване в Украйна в мирно време.

9. Изтребители на НАТО ще бъдат разположени в Полша

10. Гаранция на САЩ, която отразява член 5

а. САЩ ще получат обезщетение за гаранцията

б. Ако Украйна нахлуе в Русия, тя губи гаранцията

в. Ако Русия нахлуе в Украйна, в допълнение към силен координиран военен отговор, всички глобални санкции ще бъдат възстановени и всякакъв вид признание за новата територия и всички други ползи от това споразумение ще бъдат оттеглени.

11. Украйна отговаря на условията за членство в ЕС и ще получи краткосрочен преференциален пазарен достъп до Европа, докато това се оценява.

12. Стабилен пакет за глобално преустройство за Украйна, включително, но не само:

а. Създаване на Фонд за развитие на Украйна за инвестиране във високоразвиващи се индустрии, включително технологии, центрове за данни и усилия в областта на изкуствения интелект.

б. Съединените щати ще си партнират с Украйна за съвместно възстановяване, развитие, модернизиране и експлоатация на газовата инфраструктура на Украйна, която включва нейните тръбопроводи и съоръжения за съхранение.

в. Съвместни усилия за преустройство на засегнатите от войната райони за възстановяване, преуст-ройство и модернизиране на градове и жилищни райони.

г. Развитие на инфраструктурата.

д. Добив на минерали и природни ресурси.

е. Световната банка ще разработи специален пакет за финансиране, който да осигури финансиране за ускоряване на тези усилия.

13. Русия ще бъде постепенно реинтегрирана в световната икономика.

а. Облекчаването на санкциите ще бъде обсъждано и договаряно поетапно и за всеки отделен слу-чай.

б. Съединените щати ще сключат дългосрочно споразумение за икономическо сътрудничество, за да се стремят към взаимно развитие в областите на енергетиката, природните ресурси, инфраструктурата, изкуствения интелект, центровете за данни, редкоземните елементи, съвместните проекти в Арктика, както и различни други взаимноизгодни корпоративни възможности.

в. Русия ще бъде поканена отново в Г-8

14. Украйна ще бъде напълно възстановена и компенсирана финансово, включително чрез руски суверенни активи, които ще останат замразени, докато Русия не компенсира щетите на Украйна.

15. Ще бъде създадена съвместна работна група по сигурността с участието на САЩ, Украйна, Русия и европейците, която да насърчава и прилага всички разпоредби на това споразумение.

16. Русия ще закрепи законодателно политиката на неагресия спрямо Европа и Украйна.

17. Съединените щати и Русия се съгласяват да разширят договорите за неразпространение и конт-рол върху ядрените оръжия, включително „Справедлив старт“.

18. Украйна се съгласява да остане неядрена държава съгласно ДНЯО.

19. Запорожката атомна електроцентрала ще бъде рестартирана под надзора на МААЕ, а произведената енергия ще бъде разпределена справедливо в съотношение 50 на 50 между Русия и Украйна.

20. Украйна ще приеме правилата на ЕС за религиозна толерантност и защита на езиковите малцинства.

21. Територии

Украйна се ангажира да не си връща окупираната суверенна територия с военни средства. Прегово-рите за териториални размени ще започнат от линията на контакт.

22. След като бъдат договорени бъдещите териториални договорености, както Руската федерация, така и Украйна се ангажират да не променят тези договорености със сила. Гаранции за сигурност няма да се прилагат, ако има нарушение на това задължение.

23. Русия няма да възпрепятства използването на река Днепър от Украйна за целите на търговски дейности и ще бъдат постигнати споразумения за свободно движение на зърнени пратки през Черно море.

24. Ще бъде създаден хуманитарен комитет за разрешаване на открити въпроси:

а. Всички останали затворници и тела ще бъдат разменени на принципа „Всички за всички“.

б. Всички цивилни задържани и заложници ще бъдат върнати, включително деца.

в. Ще има програма за събиране на семейства.

г. Ще бъдат предвидени мерки за справяне със страданията на жертвите от конфликта.

25. Украйна ще проведе избори възможно най-скоро след подписването на мирното споразумение.

27. Това споразумение ще бъде правно обвързващо. Неговото прилагане ще бъде наблюдавано и гарантирано от Съвет за мир, председателстван от президента Доналд Дж. Тръмп. Ще има санкции за нарушаване.

28. След като всички страни се споразумеят за този меморандум, незабавно ще влезе в сила прекра-тяване на огъня, след като двете страни се оттеглят към договорените точки за започване на прилагането на споразумението. Условията за прекратяване на огъня, включително мониторингът, ще бъдат договорени от двете страни под наблюдението на САЩ.

„Всеки надежден и устойчив мирен план трябва преди всичко да спре убийствата и да сложи край на войната, без да сее семената за бъдещ конфликт. Постигнахме съгласие по основните елементи, необходими за справедлив и траен мир и суверенитета на Украйна. Нека подчертая три от тях. Първо, границите не могат да бъдат променяни със сила. Второ, като суверенна нация не може да има ограничения върху въоръжените сили на Украйна, които биха направили страната уязвима за бъдещи атаки и по този начин биха подкопали европейската сигурност. Трето, централната роля на Европейския съюз за осигуряване на мир за Украйна трябва да бъде напълно отразена. Украйна трябва да има свободата и суверенното право да избира собствената си съдба. Тя избра европейска съдба”, заяви председателката на ЕК Урсула Фон Дер Лайен.

Фон дер Лайен: Границите на Украйна не могат да бъдат променяни със сила

Европа не смята също така, че крайния срок за отговор на Украйна е реалистичен. Доналд Тръмп каза, че чака позицията на Володимир Зеленски до четвъртък.

„Не искам да казвам „песимистично настроен”, но в момента все още не съм убеден, че же-ланото от президента Тръмп решение ще бъде постигнато през следващите няколко дни. Днес е неделя. Планът на президента Тръмп е да се стигне до заключение в четвъртък. Все още сме много далеч от това. Не че е напълно изключено. Но съм скептичен предвид настоящите различия. Но ще трябва да изчакаме и да видим”, каза германският канцлер Фридрих Мерц.

Тръмп: Предложеният план за мир в Украйна не е окончателен

Доналд Тръмп написа дълъг пост в своята социална мрежа, в който сложи ръководството на Украйна в кавички, каза че е неблагодарно и добави, че Европа продължава да купува руски петрол, като обвинение че не правят достатъчно за края на войната. Не е ясно дали това е знак, че Тръмп е недоволен от станалото в Женева. По-рано през деня той отговори на въпроси на репортери, че предложените 28 точки не са финалното му предложение към Ук-райна.